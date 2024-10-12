КамАЗ представил на рынке свой новый автобус. Цена уже известна.

Долгожданная модель "КамАЗ - Вега" стала результатом совместной работы автопроизводителя КамАЗ и компании "Симаз". Новый автобус унаследовал кузов модели "Симаз-2258", выпущенный шесть лет назад, но получил изменения в шасси, которые были адаптированы из грузовиков "Компас". Стоит отметить, что передняя часть кузова была полностью обновлена, придав ему совершенно новый внешний вид.

Что касается характеристик, "КамАЗ - Вега" способен вместить 65 пассажиров, предлагая 19 сидячих мест. Высокий подъем пола, рессорная передняя часть и пневматическая задняя подвеска делают этот автобус особенно комфортным для пассажиров. Не стоит забывать и о китайском вкладе: турбодизель Cummins ISF 3.8 мощностью 152 лошадиных сил с механикой Fast Gear идеально вписались в данную российскую модель.

Цена новейшего автомобиля от сотрудничества "КамАЗ" и "Симаз" составляет около 7 840 000 рублей. Автодилеры предупреждают, что уже в следующем году нас ждет еще один сюрприз от "Камских" автопроизводителей: выход модели КамАЗ-5222, направленной на пассажирские перевозки в пригородах.

Ранее в руководстве компании "КамАЗ" заявили о своем стремлении удержать лидирующие позиции на рынке грузовых транспортных средств. Такие планы были озвучены директором компании.