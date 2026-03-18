Компания «Т-Авто» станет новым владельцем Авто.ру

Компания Яндекс сообщила о подписании соглашения по продаже своего автомобильного бизнеса Авто.ру. Покупателем выступает компания «Т-Авто», входящая в структуру «Т-Технологии». Информация поступила со стороны пресс-службы Яндекса.

Согласно условиям сделки, Авто.ру сохранит собственный бренд и команду, а сервис продолжит работу в привычном для пользователей формате как самостоятельный проект.

Сумма приобретения составит 35 млрд рублей. После завершения всех необходимых процедур и получения одобрений сделка будет закрыта в течение нескольких месяцев. Все активы Авто.ру, включая сервис объявлений о продаже автомобилей, платформу «Авто.ру Бизнес» и решение для оформления цифрового автокредитования «еКредит», перейдут к «Т-Авто».

Для пользователей и партнеров Авто.ру изменения в функционировании сервиса не предвидятся — сайт продолжит работать в обычном режиме. В числе ключевых факторов дальнейшего развития бизнеса выделяют расширение ассортимента финансовых сервисов для участников рынка и создание комплексных решений для автомобилистов.

Отмечается, что «Т-Технологии» уже обладают существенным опытом в сферах автокредитования и автострахования. Кроме того, у группы компаний имеется развитая инфраструктура, а также собственные отраслевые сервисы. Яндекс, со своей стороны, фокусируется на направлениях, где потенциал для масштабирования бизнеса обеспечивает внутренняя экосистема и технологические ресурсы компании.

Партнерство между «Т-Технологиями» и Авто.ру, как ожидается, позволит предложить новые сервисы для клиентов и деловых партнеров. В том числе речь идет о финансовых продуктах для покупки и продажи автомобилей, а также инструментах обслуживания и эксплуатации транспортных средств. Яндекс, продав бизнес, намерен перераспределить инвестиции в самые динамично развивающиеся технологические сегменты.

Сервис Авто.ру существует с 1996 года и занимает одну из лидирующих позиций на российском рынке объявлений о продаже автомобилей. Для корпоративных клиентов функционирует платформа «Авто.ру Бизнес», при помощи которой свыше 3 100 дилерских центров управляют продажами и автоматизируют внутренние процессы. Ежегодно через эту платформу реализуется около 800 тыс. автомобилей с пробегом.

Яндекс приобрел Авто.ру в 2014 году. За прошедший период аудитория сервиса увеличилась почти втрое — с 12 млн до 33 млн пользователей ежемесячно.