Новый кроссовер JAECOO J5 получит режим караоке

кроссовер JAECOO J5 сочетает в себе удобство повседневной эксплуатации в черте города и расширенные внедорожные возможности, которые пригодятся для дальних путешествий и активного отдыха на природе. Кроме того, автомобиль располагает необычными развлекательными функциями, предназначенными для того, чтобы подарить яркие впечатления в дороге, на пикнике или во время кемпинга. В их числе – автомобильное караоке, впервые представленное в сегменте компактных кроссоверов.

Музыка — источник вдохновения и отличного настроения. JAECOO J5 позволяет не только слушать любимые треки, но и создать собственный интерактивный концерт. При помощи центрального экрана мультимедийной системы пользователь может в любой момент активировать режим караоке. Высококачественная аудиосистема с эффектом реверберации и технологией обработки звука способна гармонично объединять вокал и фоновую музыку, на выходе генерируя результат профессионального уровня. Помимо различных настроек, аппаратные возможности предусматривают несколько вариантов акустических эффектов, которые воспроизводят особые сценарии звучания. В их числе: «Караоке», «Студия звукозаписи (R.Studio)», «Популярная музыка» или «Чистый вокал». Режим караоке также предполагает встроенную функцию удаления вокала, благодаря чему в аккомпанемент будет преобразован полюбившийся трек со смартфона – достаточно лишь подключиться к медиасистеме через Bluetooth и выбрать нужную звуковую дорожку.

Чтобы ничто не помешало получать удовольствие, караоке-система JAECOO J5 оборудована профессиональным микрофоном с шумоподавляющим эффектом*. Он прекрасно фильтрует звуки окружающей среды, даже если камерная вечеринка происходит в центре оживленной улицы.

*Микрофон не является встроенным оборудованием, а приобретается как дополнительный аксессуар у официального дилера.