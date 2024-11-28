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У FIA появились новые увольнения

Ситуация с увольнениями в FIA продолжается и набирает обороты. Причины остаются неизменными - разногласия с президентом федерации Мохаммедом бен Сулайемом или утрата доверия.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
28.11.2024, 17:01·1 мин
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Фото: F1news.ru

Ситуация с увольнениями в FIA продолжается и набирает обороты. Причины остаются неизменными - разногласия с президентом федерации Мохаммедом бен Сулайемом или утрата доверия.

В последние месяцы из организации ушли несколько высокопоставленных сотрудников. В октябре свои должности покинули директор по работе с общественностью Люк Скиппер и генеральный секретарь подразделения по мобильности Джейкоб Бангсгаард. Недавно Паоло Басарри ушел с поста руководителя отдела жалоб FIA. На этой неделе было объявлено об увольнении Нильса Виттиха с поста гоночного директора Формулы 1. И сегодня стало известно, что гоночный директор Формулы 2 Джанет Танн и один из ключевых стюардов Тим Майер - сын основателя McLaren Тедди Майера, также покидают свои должности в FIA после 15 лет работы в организации.

До конца сезона обязанности гоночного директора Формулы 1 и Формулы 2 будет исполнять Руй Маркеш.

Источник

FIA (162)

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