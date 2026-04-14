Китайские аналоги привычных Skoda: какие чешские автомобили сменили «паспорт» в России

В первом квартале 2026 года в России было зарегистрировано 2360 новых автомобилей марки Skoda. Такой показатель в 4 раза превышает результаты аналогичного периода прошлого года – тогда на учет поставили лишь 602 машины, что демонстрирует рост на 292%. Об этом сообщил автоэксперт Сергей Целиков, ссылаясь на данные агентства «Автостат».

Основную долю в структуре новых регистраций занял большой лифтбек Skoda Superb. Его выбрали 1557 российских автолюбителей — это почти две трети от общего числа новых Skoda. Существенно отстают популярные кроссоверы Karoq и Kamiq, которые заняли соответственно 284 и 245 позиций в регистрационной статистике за три месяца.

На четвертом месте по продажам оказалась модель Kodiaq — семейный кроссовер приобрели 160 россиян. В пятерку лидеров также вошла Skoda Octavia, некогда одна из самых востребованных моделей бренда. В этом году на ее покупку решились только 114 человек.

Как уточняет Сергей Целиков, подавляющее большинство новых автомобилей Skoda, зарегистрированных в России с начала года — 96% — прибыли из Китая.

В то же время, в конце марта компания Skoda опубликовала изображения своего нового электрического кроссовера Peaq. Новинка, созданная на основе концептуального прототипа Vision 7S, должна стать технологическим и имиджевым лидером бренда и символизировать начало нового этапа в развитии чешской марки.

Помимо этого, ранее сообщалось о моделях, ставших альтернативой китайским маркам на российском рынке. По данным Сергея Целикова, в марте россияне приобрели 15 500 новых автомобилей так называемых «глобальных» брендов — это порядка 15% от общего количества продаж новых машин в стране в первый месяц весны.

