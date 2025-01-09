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Изменения в правилах постановки автомобиля на учет вступят в силу весной 2025 года

Машины в России: покупка, регистрация и ОСАГО теперь без бумажек. Нововведения с 1 марта 2025 года упростят процедуру с помощью «Госуслуг».
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
09.01.2025, 09:31·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Согласно нововведениям, вступившим в силу с 1 марта 2025 года, автовладельцам больше не потребуется предъявлять полис ОСАГО при регистрации автомобиля. Ранее обязательно было оформить страховку в течение 10 дней после покупки машины. Об этом сообщает издание «Московский Комсомолец Хакасия» со ссылкой на телеграм-канал «Госуслуг». Важно отметить, что управлять автомобилем без ОСАГО по-прежнему недопустимо.

Согласно действующим правилам, прежний владелец автомобиля имеет право прекратить регистрацию только в случае, если новый владелец не внес машину в учет в течение 10 дней. Начиная с 1 марта, завершить регистрацию можно будет сразу через портал «Госуслуги», если сделка купли-продажи была заключена там же, заверена у нотариуса или смена собственника произошла по решению суда. В случае, если договор оформлен на бумаге, прекратить регистрацию можно будет только через 10 дней в уполномоченных органах ГИБДД.

По информации агентства «АВТОСТАТ», с 1 марта 2025 года с помощью камер дорожного наблюдения начнут проверять наличие обязательной страховки у автовладельцев. Новая система будет находиться на тестовом режиме в течение 12 месяцев. В начальной фазе уведомления об отсутствии ОСАГО будут поступать через портал «Госуслуги» без наложения штрафов.

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F&i (30)Автострахование (8)ОСАГО (13)Изменения в пдд (8)Регистрация в гибдд (3)

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