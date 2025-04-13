Лучшие пикапы до 4 миллионов рублей: какой выбрать

Цены на пикапы в сегменте до 4 миллионов рублей заставляют покупателей обращать внимание на китайские марки. Одним из самых бюджетных вариантов является Foton Tunland G7. За 2,83 миллиона рублей можно приобрести версию "Комфорт" с обилием опций, таких как подушки безопасности, противотуманные фары, датчики, круиз-контроль и экокожа в салоне.

Владельцам Foton Tunland G7 не хватает защиты днища и качественного звучания аудиосистемы. Тем не менее, у пикапа хорошая грузоподъемность, экономичный двигатель и неплохая проходимость.

Фото: Carsweek.ru

Еще один доступный вариант - Dongfeng DF6 стоимостью от 2,65 миллиона до 3,8 миллиона рублей. Модель оснащена 163-сильным двигателем, автоматической коробкой передач и полным приводом. Предлагается одна комплектация Luxury с обогревом зеркал, парктроником, кондиционером и другими опциями.

Фото: Carsweek.ru

За сумму до 4 миллионов рублей можно купить пикап Great Wall Poer с бензиновым или дизельным двигателем и полным приводом. Модель оснащена различными опциями безопасности и комфорта, такими как подушки безопасности, LED оптика, диски, подогрев сидений и беспроводная зарядка для гаджетов.

Фото: Carsweek.ru

Если предпочтение отдается недорогим вариантам, стоит обратить внимание на Poer King Kong от Great Wall. С ценой от 3,6 миллиона рублей, этот пикап оснащен 136-сильным дизельным двигателем, 8-ступенчатой АКПП и полным приводом. Внутри кожаный салон, мультимедиа и другие опции для комфортной эксплуатации.

Great Wall Poer King Kong отличается просторным салоном, качественной внутренней отделкой и удобством использования. Помимо пикапов, на рынке появились недорогие седаны Chevrolet Monza, доступные за полтора миллиона рублей.