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Chevrolet Onix из Узбекистана стали популярны в России

Chevrolet Onix узбекского производства представляет собой интересную альтернативу российским автомобилям марки ВАЗ.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
03.09.2024, 08:42·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Chevrolet Onix узбекского производства представляет собой интересную альтернативу российским автомобилям марки ВАЗ. По сведениям Telegram-канала «Автопоток», на отечественном автомобильном рынке появились свежие модели Chevrolet Onix, стоимостью около 2 миллионов рублей.

Под капотом этих зарубежных автомобилей располагается 1,2-литровый турбированный двигатель мощностью 132 лошадиные силы, агрегатирующийся с шестиступенчатой коробкой-автомат.

В сети можно обнаружить предложения на Chevrolet Onix по более выгодной цене, нежели средняя стоимость данной модели. Например, в некоторых автосалонах автомобиль оценивается минимум в 1,83 миллиона рублей.

Список стандартного оборудования для данного седана включает в себя две подушки безопасности, систему стабилизации, кондиционер, аудиосистему, обогреваемое лобовое стекло, электрические стеклоподъемники и электрорегулируемые зеркала.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что в России начались продажи 7-местного автомобиля Chevrolet Orlando, стоимость базовой комплектации которого составляет от 2,6 миллиона рублей. Это ограниченная партия автомобилей, поступивших из параллельного импорта.

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