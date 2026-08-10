Новое поколение. OMODA C5 new 2026, обзор от CARS.RU

В 2026 году OMODA C5 получил масштабное обновление внешности и интерьера. При этом силовая структура кузова и колесная база сохранились, а прибавка в длине связана главным образом с новыми бамперами, капотом и оформлением кормы. Длина автомобиля выросла до 4545 мм, ширина составляет 1824 мм, высота 1588 мм. Колесная база - 2630 мм.

Передняя часть OMODA C5 стала более лаконичной. Вместо крупной декоративной решетки радиатора появилась закрытая панель с горизонтальным декоративным элементом. По бокам от нее расположены узкие светодиодные фары, визуально напоминающие лезвия. Такой дизайн делает автомобиль похожим на более крупные модели OMODA и одновременно улучшает аэродинамику передней части.

Сзади появились новые фонари с характерным зигзагообразным рисунком. Кузов сохранил силуэт фастбэк-кроссовера: крыша плавно опускается к корме, а заднее стекло переходит в короткую крышку багажника. Черные элементы в нижней части бамперов и визуально «парящая» крыша добавляют автомобилю спортивного облика.

В комплектации Стиль устанавливаются легкосплавные колесные диски с шинами размерности 215/55 R18. Дорожный просвет переднеприводной версии составляет 180 мм, поэтому OMODA C5 подходит не только для асфальта, но и для поездок по грунтовым дорогам, снежной каше и разбитому покрытию.

Салон и оснащение

Салон OMODA C5 2026 года заметно отличается от интерьера автомобиля предыдущего поколения. Передняя панель выполнена в двухуровневой архитектуре, а центральная консоль получила асимметричное оформление. Крупный напольный тоннель разделяет переднюю часть салона и формирует отдельную зону для водителя и переднего пассажира.

Основным акцентом стала мультимедийная система с вертикально ориентированным сенсорным дисплеем диагональю 15,6 дюйма. Через экран настраивается и управляется практически все: климатическая установка, часть функций автомобиля, мультимедиа и параметры доступа к багажнику. Система построена на восьмиядерном процессоре Snapdragon 8155 и поддерживает голосовое управление.

Перед водителем установлен цветной цифровой дисплей приборной панели диагональю 8,88 дюйма. Он отображает скорость, обороты, данные бортового компьютера и подсказки электронных помощников. Миниатюрный экран хорошо виден через верхний сектор руля.

В перечень оборудования комплектации Стиль входят :

двухзонный климат-контроль;

подогрев передних сидений;

подогрев рулевого колеса;

подогрев лобового стекла и форсунок омывателя;

беспроводная зарядка смартфона мощностью до 50 Вт;

беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto;

USB-разъемы спереди и сзади;

мультируль;

бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой;

электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold;

дистанционный запуск двигателя и прогрев салона;

аудиосистема с восемью динамиками;

атмосферная подсветка салона.

Передние кресла выполнены в спортивной стилистике: у них развитая боковая поддержка, удлиненная подушка и интегрированные подголовники. Водительское сиденье в комплектации Стиль имеет электрические регулировки в 6 направлениях, руль регулируется по высоте и вылету.

На втором ряду стало больше места над головой и в области коленей по сравнению с предыдущей версией. Пассажиры получили дефлекторы климатической системы и подогрев сидений, USB-разъем, подлокотник с подстаканниками и крепления Isofix. Однако из-за покатой крыши и компактной ширины кузова троим взрослым пассажирам сзади может быть уже тесно.

Технические характеристики OMODA C5

Переднеприводной OMODA C5 версии 2026 года оснащается бензиновым четырехцилиндровым двигателем SQRE4T15C объемом 1498 куб. см. Турбомотор развивает 147 л.с. при 5500 об/мин, а максимальный крутящий момент составляет 210 Нм и доступен в диапазоне 1750–4000 об/мин. Двигатель рассчитан на бензин АИ-92 и соответствует экологическому классу Euro 5.

Важное отличие нового автомобиля - роботизированная коробка передач вместо вариатора, который устанавливался на переднеприводные OMODA C5 предыдущего модельного ряда. Для версии с передним приводом используется роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями и шестью передачами.

Каталожное время разгона до 100 км/ч составляет 11,5 секунды, а максимальная скорость - 195 км/ч. Для городского кроссовера мощность выглядит достаточной: двигатель уверенно ускоряет машину при старте со светофора и позволяет без особого напряжения поддерживать высокую скорость на трассе.

Передняя подвеска у OMODA C5 независимая, типа McPherson. Сзади используется полузависимая схема с торсионной балкой. Такая конструкция хорошо знакома по компактным переднеприводным кроссоверам: она не занимает много места и позволяет сохранить полезный объем багажника.

Багажник, безопасность и поведение на дороге

Объем багажного отделения 372 литра. При сложенных спинках заднего дивана он достигает 1079 литров. Спинки складываются в пропорции 60:40, поэтому в салоне можно перевозить длинные предметы, сохраняя место для одного или двух пассажиров второго ряда. В подполье багажника используется докатка, а не полноразмерное запасное колесо.

В стандартное оснащение OMODA C5 2026 года входят ABS, электронная система стабилизации, противобуксовочная система, система помощи при старте на подъеме, контроль давления в шинах, задние парковочные датчики, камера заднего вида, крепления Isofix и система ЭРА-ГЛОНАСС. Новый кузов более чем на 78% состоит из высокопрочных сталей.

Для комплектации Стиль заявлен расширенный комплекс электронных помощников. В него входят системы контроля слепых зон, предупреждения о фронтальном столкновении, автоматического экстренного торможения, предупреждения о выходе из полосы, помощи при перестроении и удержания автомобиля в полосе. Также доступны адаптивный круиз-контроль и система помощи при движении в плотном потоке.

Камеры кругового обзора 540 градусов формируют изображение вокруг автомобиля и помогают при выезде с тесной парковки, движении во дворе и маневрах рядом с бордюрами.

Стоит ли покупать новый OMODA C5

Ключевое преимущество этой версии - сочетание привлекательной внешности, современного салона, 147-сильного турбомотора, робота и богатого оборудования. Для города особенно полезны двухзонный климат-контроль, камера, парковочные датчики, дистанционный запуск и теплые опции.

OMODA C5 версии 2026 года подойдет покупателю, которому нужен эффектный городской кроссовер с высоким клиренсом, современными технологиями и хорошей динамикой. Передний привод делает автомобиль более доступным и экономичным, а новый кузов и салон заметно повышают его привлекательность по сравнению с предыдущей версией C5.