Осенью в Россию приедут три новых китайских кроссовера

В России в ближайшее время ожидается появление новых кроссоверов от китайских производителей Changan, Geely и Soueast. Как сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на Росстандарт, все три модели успешно прошли процедуру получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

Одной из новинок станет Changan CS75 Plus четвертого поколения. Обновленный кроссовер выделяется крупной светодиодной оптикой, фары соединены между собой тонкой декоративной планкой. Габариты автомобиля составляют 4,77 метра в длину при колесной базе 2,8 метра, ширина достигает 1,91 метра, а высота чуть превышает 1,69 метра. В салоне предусмотрено пять посадочных мест, а центральная часть передней панели оснащена сразу тремя мониторами, каждый из которых выполняет отдельные функции.

В оснащении Changan CS75 Plus можно отметить традиционные дверные ручки, большое количество физических кнопок для управления функциями автомобиля, а также пневмоупоры капота для удобства обслуживания.

Модель будет доступна с двумя вариантами силовых агрегатов: первым станет 1,5-литровый мотор мощностью 181 л.с., второй — 2-литровый двигатель, развивающий 235 л.с. Автомобиль предложат как с передним, так и с полным приводом.



Фото: Carsweek.ru

Еще одной новинкой станет гибридный кроссовер Geely EX5 EM-i, который станет первым подзаряжаемым гибридом бренда на российском рынке. В Китае эта модель известна как Geely Galaxy Starship 7. В основе автомобиля лежит платформа, используемая для электрокара Geely EX5. Размеры кроссовера составляют 4740 мм в длину, 1905 мм в ширину и 1685 мм в высоту, колесная база равна 2755 мм.

На российском рынке также появится кроссовер Soueast S06, который в Китае известен под именем Jetour Dashing. Выпускать новинку планируют на калининградском заводе «Автотор». Soueast S06 отличается ярким дизайном с броской светотехникой и крупной радиаторной решеткой. Кроссовер рассчитан на пять пассажиров, его длина составляет 4616 мм, а колесная база — 2720 мм.

В базовой комплектации Soueast S06 будет оснащаться 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 156 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. В более дорогих версиях автомобиль получит 1,6-литровый мотор мощностью 197 л.с. и семиступенчатый робот.



Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось, что компания «АвтоВАЗ» ведет работу над очередной новой моделью — Lada Ariva.

Фото: Auro.ru