LADA B-Plus Cross: что известно о дебюте.

Перспективный кроссовер LADA B-Plus Cross, построенный на переднеприводной платформе «Весты», представят 18 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает Autonews.

Причем автовазовцы обещают, что в день премьеры покажут не только внешний вид паркетника, но и позволят заглянуть в салон. Тогда же озвучат имя новинки, под которым она попадет к дилерам.

Полноразмерый макет нового кросса показали в январе. Спасибо пресс-службе Кремля, что поделилась видео, снятым во время визита на тольяттинский автозавод президента России Владимира Путина. Макет демонстрировал фирменные Х-образные выштамповки по бокам и «монофонарь» на крышке багажника (задние фары соединяла святящаяся полоса – как любят делать «китайцы»).

За внешний дизайн авто отвечали молодые специалисты «АвтоВАЗа». На конвейер кроссовер встанет в будущем году – ориентировочно это произойдет в первом квартале.

По данным блогера KhaDm, LADA B-Plus Cross станет первой «Ладой» с панорамной крышей. Это будет автомобиль с передним приводом, а в качестве моторов, вероятно, предложат модернизированные вазовские двигатели на 1,6 и 1,8 литра с отдачей 120 и 136 л. с. Трансмиссия будет китайская – 6МКПП или вариатор. Также, если верить слухам, кросс будет иметь в своем арсенале 150-сильный турбомотор в тандеме с АКПП (опять же от китайского поставщика).

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что новая бюджетная Lada Iskra удивила проверяющих качеством защиты кузова.