В России ожидают новейший китайский кроссовер: дилер начал принимать заказы на Xiaomi Skynomad N90

Летом 2026 года в Китае стартовал прием предзаказов на кроссовер Skynomad, разработанный IT-гигантом Xiaomi. На местном рынке модель представили в двух модификациях — N70 Max и N90 Max. Это топовые версии стоимостью 259 900 и 299 900 юаней (в районе 3 -3,5 млн рублей). Исполнения различаются габаритами и силовыми установками.

«Старший» Skynomad N90 можно заказать через автосалон из Самары. Речь идет о новых автомобилях 2026 года выпуска стоимостью 8,92 – 9,45 млн рублей. Три кроссовера доступны в комплектации MAX, еще один представлен в самой дорогой версии Max Explorer, передает CarsWeek.ru.

Фото: Carsweek.ru

Длина N90 составляет 5285 мм, колесная база достигает 3080 мм. В салоне установлены три ряда сидений по схеме 2+2+3. Объем багажного отделения равен 577 литрам, а при складывании второго и третьего рядов он увеличивается до 1831 литра.

Задние двери кроссовера открываются на 90 градусов, облегчая доступ в салон. Интерьер выполнен в минималистичном стиле: физических кнопок, клавиш и регуляторов здесь нет, а управление сосредоточено на центральном дисплее.

На центральном тоннеле разместили четыре подстаканника — по два спереди и сзади. Кроме того, в этой части салона предусмотрены небольшой бокс для хранения вещей и выдвижной холодильник для задних пассажиров.

В оснащение входят лидар, расширенный набор водительских ассистентов, беспроводная зарядка, штатный видеорегистратор и навигация. Также заявлены 21-дюймовые диски, медиасистема для пассажиров второго ряда, премиальная акустика, подогрев кресел, руля и зеркал, пневмоподвеска и кожаная отделка.

Фото: Carsweek.ru

Гибридная силовая установка включает 1,5-литровый турбомотор мощностью 152 л.с. Его разработали по специальному заказу инженеры Dongan, входящей в семью Changan. Двигатель внутреннего сгорания выполняет функцию генератора, подзаряжая аккумуляторную батарею.

Старшая версия оснащена двумя электромоторами и развивает 422 л.с. «Младший» N70 предлагается с одним или двумя электромоторами мощностью 286 и 422 л.с. соответственно.

Аккумулятор на 76 кВт·ч обеспечивает полностью электрический пробег в районе 464 километра. Заявленный расход топлива в смешанном цикле составляет 6,26 литра на каждую сотню пробега.

Ранее наш портал рассказывал о дебюте большого гибрида от Xiaomi на домашнем рынке.

Фото: Auto.ru