Audi A7 будет представлена в новом кузове впервые

Свежие новости о предстоящих изменениях в линейке двигателей внутреннего сгорания Audi вызвали шум в автомобильной индустрии. Особое внимание обращено на новый A7, который готовится заменить выпускаемую модель A6 в соответствии с пересмотренной стратегией наименования бренда. По планам, он будет представлен в 2025 году вместе с универсалом A7 Avant, чтобы предложить альтернативные варианты двигателей в будущем чисто электрическом A6 E-Tron.

Фото: Carsweek.ru

Изображения новинки пока еще конфиденциальны, однако наблюдатели уже обратили внимание на схожесть A7 с дизайном универсала A7 Avant. Новый седан унаследует переднюю часть от модели A5, сохраняя форму фар и низко расположенную решетку радиатора, но в более изысканном исполнении.

Самое яркое различие между текущими A7 и A6 заключается в купеобразной линии крыши у A7. В отличие от более традиционной формы A6, новинка имеет более плавный боковой профиль с меньшим количеством линий и более агрессивным внешним видом.

Заимствованная с универсала A7 Avant задняя часть салона украшена большими фарами с полосой подсветки по всей ширине. Элементы дизайна, вдохновленные моделями e-tron GT и Q8 e-tron, придают автомобилю особую изюминку, делая его узнаваемым с первого взгляда.

Фото: Carsweek.ru

Недавно в автомобильной прессе появилась информация о публикации цен на обновленный кроссовер Audi Q5. Согласно сообщениям, продажи обновленной версии модели стартуют в ближайшее время. Покупателям будут предложены различные варианты двигателей - бензиновые, дизельные и "горячая" S-версия. Кроссовер Audi Q5 уже доступен для заказа, в то время как гибридная модификация появится в продаже позже.