Рабочая группа собралась в Самарканде

Во время проведения конференции FIA в Самарканде сегодня состоялось историческое событие — впервые была сформирована новая рабочая группа организаторов спортивных соревнований. Инициатором проекта выступил президент FIA Мохаммед Бен Сулайем, обладающий большим опытом в организации Гран При Абу-Даби во время своей работы на посту главы Emirates Motorsports Organization.

Основной целью новой группы является объединение национальных спортивных ассоциаций (ASN) со всего мира с целью разъяснения процедур и требований, предъявляемых к проведению этапов Чемпионата мира Формулы 1. В будущем данная система планируется распространить и на другие Чемпионаты мира FIA.

В ходе встречи представители имели возможность обменяться опытом с теми, кто уже успешно проводит гонки в рамках Чемпионата мира Формулы 1, с общей целью создания более прочной сети организаций, способных гарантировать высочайший уровень проведения этапов, улучшая тем самым впечатления как у участников, так и у болельщиков.