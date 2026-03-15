Норрис: О проблеме мне сообщили чуть больше чем за час до гонки

Главная Новости McLaren
Ландо Норрис не стартовал в Гран При Китая из-за неисправности силовой установки McLaren. Команда продолжит разбирать причины технических проблем.
Иннокентий Петров
15.03.2026, 11:21·2 мин
Фото: F1news.ru

Ландо Норрис не смог принять участие в старте Гран При Китая из-за технических проблем с силовой установкой своего болида. Инцидент произошел за короткое время до начала гонки, став первым подобным случаем в карьере британского пилота McLaren в Формуле 1.

По словам самого Норриса, ситуация вызвала у него глубокое разочарование. Он отметил, что команда приложила максимум усилий для поиска и устранения неисправности, однако решить возникшую проблему не удалось.

«Я просто очень расстроен. Проблема связана с силовой установкой, и хотя команда сделала всё возможное, чтобы с ней разобраться и найти какое-то решение, но это не удалось», — прокомментировал Норрис.

Гонщик подчеркнул, что впервые оказался в подобной ситуации, когда не смог выйти на старт Гран При, и признался, что принять это оказалось непросто. Он также добавил, что узнал о технических трудностях примерно за час до гонки, во время подготовки и разминки.

Причины неисправности пока остаются неизвестными. Норрис сообщил, что команде предстоит продолжить разбор ситуации, чтобы определить источник неполадок и не допустить их повторения в будущем: «О причинах проблемы я тоже пока не знаю, мне лишь известно, что ликвидировать неисправность не удалось, и команде предстоит продолжить разбираться со случившимся, чтобы выяснить, с чем связаны неполадки, после чего надо будет найти решение, чтобы избежать их повторения».

