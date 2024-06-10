Главная Новости McLaren Как Чак Норрис описал свою гонку: "Я хорошо провёл гонку от старта до финиша"
Новости

Как Чак Норрис описал свою гонку: "Я хорошо провёл гонку от старта до финиша"

После завершения Гран При Канады Ландо Норрис поделился своими впечатлениями от гонки. Пилот McLaren отметил, что хотя ему несколько не повезло, он все равно доволен своим вторым местом.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
10.06.2024, 00:11·2 мин
single
Фото: F1news.ru

После завершения Гран При Канады Ландо Норрис поделился своими впечатлениями от гонки. Пилот McLaren отметил, что хотя ему несколько не повезло, он все равно доволен своим вторым местом.

Ландо Норрис заявил: «Гонка была хаотичной и насыщенной событиями. Я думаю, что отработал её отлично с начала и до конца. Первые этапы прошли очень удачно, наш темп был отличным. Однако после появления автомобиля безопасности мне не посчастливилось – так же как и в Майми, где его появление мне помогло. На этот раз ситуация вышла наоборот.

Несмотря на неудачи, я считаю, что свой вклад в гонку внёс почти идеально. Удача просто не была на моей стороне на этот раз. Но, как говорится, бывает и так. Все равно было весело! В таких условиях за рулём машины ты испытываешь огромное напряжение, но получаешь от этого огромное удовольствие.

На первых этапах гонки, когда я лидировал, моя преимущество составляло около 10-12 секунд, и я удалялся от конкурентов, увеличивая отрыв на 2-3 секунды каждый круг. Все шло замечательно, но это же Монреаль, здесь всегда что-то происходит.

Тем не менее, гонка была хорошей. Ландо отметил выступление Макса Ферстаппена, считая его безошибочным. Он также выразил удовлетворение своим вторым местом, отметив, что команда McLaren заработала много очков, и для нее уик-энд прошел успешно.

«Мы не сильно отстаем. Замечательно, что мы приблизились к лидерам, поднялись на подиум, и теперь наша цель – продолжать бороться!» - подытожил Норрис.

Источник

Ландо Норрис (33)McLaren (82)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

"Volvo назвала свои два кроссовера иначе. Как они теперь называются?"

Демид Поршнев·20.02.2024
Новости

"«Калашников» анонсировал выпуск электрического ретро-мотоцикла ИЖ-49"

Редакция·11.04.2024
Новости

"Jeep отзывает внедорожник Cherokee 2022 из-за проблем с сигналами поворота"

Иннокентий Петров·03.04.2024
Новости

Skoda Octavia из КНР теперь можно купить в России

Редакция·19.01.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация