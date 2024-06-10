Как Чак Норрис описал свою гонку: "Я хорошо провёл гонку от старта до финиша"

После завершения Гран При Канады Ландо Норрис поделился своими впечатлениями от гонки. Пилот McLaren отметил, что хотя ему несколько не повезло, он все равно доволен своим вторым местом.

Ландо Норрис заявил: «Гонка была хаотичной и насыщенной событиями. Я думаю, что отработал её отлично с начала и до конца. Первые этапы прошли очень удачно, наш темп был отличным. Однако после появления автомобиля безопасности мне не посчастливилось – так же как и в Майми, где его появление мне помогло. На этот раз ситуация вышла наоборот.

Несмотря на неудачи, я считаю, что свой вклад в гонку внёс почти идеально. Удача просто не была на моей стороне на этот раз. Но, как говорится, бывает и так. Все равно было весело! В таких условиях за рулём машины ты испытываешь огромное напряжение, но получаешь от этого огромное удовольствие.

На первых этапах гонки, когда я лидировал, моя преимущество составляло около 10-12 секунд, и я удалялся от конкурентов, увеличивая отрыв на 2-3 секунды каждый круг. Все шло замечательно, но это же Монреаль, здесь всегда что-то происходит.

Тем не менее, гонка была хорошей. Ландо отметил выступление Макса Ферстаппена, считая его безошибочным. Он также выразил удовлетворение своим вторым местом, отметив, что команда McLaren заработала много очков, и для нее уик-энд прошел успешно.

«Мы не сильно отстаем. Замечательно, что мы приблизились к лидерам, поднялись на подиум, и теперь наша цель – продолжать бороться!» - подытожил Норрис.