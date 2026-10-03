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Норрис: В Сепанге нам попросту не хватает скорости

Ландо Норрис объяснил шестое место в квалификации Гран-при Сепанга: McLaren потеряла скорость на непривычном для команды покрытии и уступила соперникам.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
03.10.2026, 13:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

Ландо Норрис завершил квалификацию в Сепанге на шестой позиции. Его напарник по McLaren показал седьмой результат.

Ландо Норрис (6-й): «В Сепанге нам просто не хватает скорости. Наша машина здесь недостаточно хороша.

Асфальт на этой трассе совсем другой, чем на других трассах, где мы выступали в этом году, что повлияло на расстановку сил. Вы видите, что у Mercedes возникло гораздо больше проблем, а Red Bull едет быстрее, чем обычно. Мы на этом покрытии тоже потеряли скорость – больше, чем ожидали.

Но мой круг был хорошим. Это единственное, что от меня зависит. Я хорошо проехал круг, поэтому доволен своим выступлением сегодня, а вот эффективность машины здесь оставляет желать лучшего».

Источник

Ландо Норрис (372)McLaren (880)

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