Гонщик Ленси Норрис рассказал о сложностях с покрышками в Имоле.

Ландо Норрис, стартовавший четвёртым, преодолел путь до второй позиции на гонке в Имоле и выразил удовлетворение результатами...

Вопрос: Ландо, вы рассчитывали на второе место перед стартом?

Ландо Норрис: Это был лучший результат, на который мы могли рассчитывать. Удивлён скоростью машины Red Bull на этой трассе. Я доволен вторым местом. Начав гонку четвёртым, я показал хороший результат, но Макс был слишком быстр. Это была захватывающая гонка!

Вопрос: Где именно на трассе MCL39 была заметна особая скорость вашего болида?

Ландо Норрис: Честно говоря, я не ощущал себя комфортно нигде. Эта трасса очень трудная. Много быстрых поворотов, на которых мы уступаем Red Bull. В течение всего сезона мы испытывали сложности именно в этой области. Нам нужно улучшиться в этом направлении. Возможно, на этом этапе мы потеряли больше, чем раньше, возможно, они совершили прогресс в развитии машины. Это цена, которую мы платим за недостаточную скорость.

Вопрос: Как вы себя чувствуете перед предстоящим этапом в Монако, где нет быстрых поворотов?

Ландо Норрис: Честно говоря, я пока не задумывался об этом. Я уверен в себе.

Вопрос: Вы обсуждали с командой стратегию по борьбе с Максом и Оскаром на завершающих кругах гонки?

Ландо Норрис: Нет.

Вопрос: Расскажите о вашей борьбе с Оскаром...

Ландо Норрис: У меня были свежие шины, что дало мне преимущество. Благодаря DRS я успешно прошёл последние повороты. Я знал, что у меня будет шанс, обогнав его, я смог оторваться. Очевидно было, что у него были проблемы с шинами, что было актуально для всех участников в уик-энд.