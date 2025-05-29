Вечеринка у князя Альбера: Норрис в восторге от ужина!

Ландо Норрис приехал в Барселону после триумфа на Гран При Монако, и весь интерес прессы сосредоточен на его последних успехах и их влиянии на команду McLaren.

Гонщик рассказал: «На балу у Князя Альбера нас угощали изысканным ужином! Это было по-настоящему великолепно, потому что приглашение на этот бал – настоящая честь. Туда попадают только победители Гран При Монако. Встреча с князем и княгиней была замечательной».

Победа в Монако считается особым достижением по многим причинам. Хотя Ландо не утверждает, что это было самое трудное испытание, он признает ее важность. «Для меня победа в квалификации на этой трассе имеет особое значение. Это один из моментов, к которым я буду всегда относиться с гордостью и вспоминать всю жизнь…»

«Скажу честно, я не испытывал спокойствия за рулем, особенно во время квалификации. Это лучшие круги во всем сезоне. Здесь ты переживаешь настоящие эмоции – восторг, страх, дискомфорт. Но когда пересекаешь финишную черту, на лице появляется самая искренняя улыбка», - делится Ландо.

«Суббота в Монако, на мой взгляд, является ключевым днем уик-энда. Что касается воскресенья, все знают, что гонка на этой трассе не самая увлекательная. Но каждый заезд проходит по-своему интересно…»

На вопрос о том, опасается ли гонщик, что новая техническая директива FIA отразится на конкурентоспособности McLaren, Норрис ответил уверенно: «Я совсем не волнуюсь. Мы внесли некоторые изменения в машину, но они не повлияют на наше выступление».