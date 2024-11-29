Норрис неуязвим в квалификации к спринту

В воскресенье прошла квалификация к спринту, с участием команд Формулы-1. Соревнования состоялись на трассе в Катаре при двузначной температуре воздуха и трассы. Ветер был практически непреодолим, что способствовало улучшению состояния асфальта, несмотря на небольшой разрыв между дневными и ночными заездами.

Перенос этапа на конец ноября - начало декабря в Катаре стал актуальным, что позволило гонщикам работать в более комфортных условиях. Пятничная квалификация стала прекрасным продолжением тренировок и отличной возможностью для подготовки к главным гонкам уик-энда.

Основным противостоянием уик-энда стала борьба между Ferrari и McLaren за лидерство в Кубке конструкторов. Лидерство на тренировке продемонстрировал гонщик Ferrari Шарль Леклер, обогнав гонщиков McLaren и своего напарника в команде. И это противостояние продолжилось и в квалификации к спринту.

На этом этапе Pirelli доставили наиболее жесткие комплекты шин - С1, С2 и С3 с маркировкой Hard, Medium и Soft.

В начале сессии гонщики вышли на Medium, согласно правилам, и наиболее быстрым оказался Ландо Норрис, завоевав первую строчку - и в итоге выиграл квалификацию к спринту в третий раз за свою карьеру.

В пятницу гонщики продолжили соревнования на Medium и борьба шла своим чередом. После происшествий с пилотами Пиастро и Магнуссеном Макларен снова показали свою высокую производительность.

Завершилась квалификация с пилотами Ферстаппеном, Расселλом и Леклером в первых рядах стартового поля. Однако Ландо Норрис успешно обошел всех соперников, закрепив за собой первую позицию в квалификации и готовясь к следующему этапу с положительными эмоциями.

Готовность к спринту подтвердила великолепную форму гонщика McLaren. Перед стартом гонки Норрис уже трижды становился победителем квалификации к спринту. Результаты квалификации к спринту приведены в таблице: