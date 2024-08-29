Брюс Норрис: Меня сейчас беспокоит только наступающий уикенд

На пресс-конференции FIA в Монце Ландо Норрис поделился, что не отпраздновал победу в Зандфорте, и считает, что в Монце у McLaran будет сложнее.

Пилот команды McLaran рассказал: «Успех в Гран При Нидерландов я отметил не так шумно, как первую победу в Майами. Этот день закончился не совсем удачно из-за поломки машины. Но уже на следующий день я сосредоточился на будущем. Пока я не думаю о чемпионском титуле. Мне важно сосредоточиться на каждой гонке отдельно».

Норрис продолжил: «Сейчас моя основная цель - предстоящий уик-энд в Монце. Я сосредоточен на своей работе, которую нужно выполнить сегодня, завтра и послезавтра. Весь мой фокус - на этом».

После победы в Зандфорте Норрис вернулся к тренировкам и готовится к следующему этапу. Сказав, что настрой остался таким же, как и после Майами, оценив свою команду за отличную работу на предыдущем уик-энде.

Однако пилот отметил, что сложно предугадать, как пойдут дела в Монце, где McLaren испытывал проблемы в прошлом сезоне. Норрис подчеркнул, что в этой гонке им предстоит соперничать на равных с другими командами.