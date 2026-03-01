Норрис: Победа в прошлом сезоне «придала уверенности»

Чемпион мира Ландо Норрис выразил мнение, что на старте нового сезона машина McLaren пока не готова к борьбе за победы. Пилот рассчитывает на развитие болида по ходу чемпионата и уверен в силах своей команды.

По словам Ландо Норриса, он намерен приложить максимум усилий для защиты титула, однако отмечает, что предстоящий сезон будет сопровождаться новыми вызовами. «Это не тот случай, когда можно просто продолжить выступать так же, как раньше, — всё приходится начинать заново», — подчеркнул чемпион.

Норрис также прокомментировал результаты предсезонных тестов, заявив, что McLaren предстоит серьёзная работа над улучшением машины, чтобы рассчитывать на успех уже в первой гонке года. Тем не менее, гонщик уверен, что длинный сезон даёт команде возможность реализовать свой потенциал и бороться за победы и титул.

Отмечая свою уверенность, Ландо Норрис добавил, что прошлогодний успех придал ему дополнительную мотивацию. «Приятно осознавать, что я уже смог добиться этого однажды, а значит, смогу и снова», — заключил пилот McLaren.