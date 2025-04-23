Чак Норрис отказался от алкоголя ради стремления к чемпионству.

Первые пять этапов текущего сезона подтвердили, что пилоты из команды McLaren, Оскар Пиастри и Ландо Норрис, являются серьезными претендентами на чемпионский титул. После Гран При в Джидде Норрис поделился информацией о том, что внёс изменения в свой образ жизни, чтобы увеличить свои шансы на победу в борьбе за первое место в общем зачёте.

«Я бы с удовольствием повторил вечеринку, которую мы устроили в прошлом году перед Гран При Майами. Ведь тот день стал одним из самых ярких в моей жизни, – поделился Ландо в интервью телеканалу Viaplay. – Прямо после той вечеринки я выиграл гонку. Мне не хватает общения с друзьями, ведь я провёл отличное время в Амстердаме на неделе перед стартом. Но сейчас моя цель – борьба за титул».

«Я больше не могу себе позволить такой стиль жизни. После трассы мне нужно возвращаться домой и заниматься тренировками. Гонка в Джидде была физически тяжёлой, и, конечно, хочется выпить. Но в этом сезоне я полностью отказался от алкоголя, и я горжусь этим решением. Я продолжаю упорно работать и больше не посещаю вечеринки».

«Я соперничаю с лучшими гонщиками мира – Максом Ферстаппеном, Оскаром, Шарлем Леклером и Джорджем Расселлом. Любая допущенная мною ошибка будет наказана немедленно».