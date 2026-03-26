Норрис: Всегда и во всём быть лучшими — невозможно

Ландо Норрис в четверг принял участие в пресс-конференции FIA, где поделился ожиданиями от предстоящего гоночного уик-энда и прокомментировал неудачный опыт Гран При Китая, когда обе машины McLaren не смогли выйти на старт из-за технических неисправностей.

Пилот подчеркнул, что совместно с инженерами Mercedes удалось выяснить причины возникших трудностей, хотя этот процесс занял определённое время. «Конечно, для команды это было тяжелое испытание, ведь сход обеих машин до старта создал для нас неблагоприятный имидж», — отметил Норрис.

Он добавил, что особенно неприятно было осознавать, что ситуация вышла из-под контроля самой команды. Однако специалисты HPP (Mercedes AMG High Performance Powertrains) и инженеры McLaren приложили усилия для тщательного анализа инцидента и приняли меры для предотвращения подобных случаев в будущем.

По словам Норриса, несмотря на разочарование от произошедшего, команда получила ценный опыт. «Такие моменты позволяют учиться и расти, хотя никто не желает сталкиваться с подобными трудностями, особенно в начале гоночного дня», — сказал гонщик.

Он также подчеркнул, что нынешняя машина MCL40 обладает хорошим потенциалом, хотя команда пока не достигла желаемого уровня конкурентоспособности. Норрис отметил, что предпочёл бы иметь шанс на титул в прошлом сезоне, даже если сейчас машина не идеальна, чем наоборот.

Ландо признал, что невозможно быть лучшими во всём и всегда, но команда четко осознаёт свои возможности. В текущем сезоне перед McLaren стоит задача проявить себя в борьбе с такими соперниками, как Ferrari и Mercedes, которые в последнее время показывают отличные результаты. Прогресс идёт постепенно, и на улучшение определённых аспектов требуется время.

Пилот отметил, что команда занимает третью позицию в чемпионате, что нельзя назвать плохим результатом, хотя цель — бороться за лидерство. В McLaren продолжается работа над техническими обновлениями, чтобы вернуться на вершину.

Вспоминая прошлые сезоны, Норрис напомнил, что команда уже сталкивалась с серьёзным отставанием в 2024 году — около 150 очков от Ferrari, Mercedes и Red Bull, — но сумела сократить этот разрыв и завоевать Кубок конструкторов. Текущее положение также оставляет пространство для роста, однако основной акцент сейчас делается на регулярных подиумах и стремлении к победам в гонках.

Норрис выразил уверенность в потенциале команды, напомнив о двух подряд выигранных Кубках конструкторов и чемпионском титуле в прошлом году благодаря созданию лучшей машины сезона. По его словам, McLaren способна повторить этот успех в 2026 году, если продолжит работать с терпением и уверенностью в собственных силах.