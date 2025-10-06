Норрис: "Моя агрессивность принесла результат"

Ландо Норрис выразил удовлетворение результатами команды, отметив важность очередной победы McLaren в Кубке конструкторов.

В беседе с журналистами после гонки Норрис отметил, что в этот уик-энд остался доволен работой болида. Однако, по словам пилота, на квалификации команде не удалось реализовать весь потенциал. "Мы понимаем, почему так случилось, и теперь кое-что сделали бы иначе. Именно это помешало нам одержать победу в гонке," — прокомментировал Ландо Норрис.

Он также добавил, что во время заезда обогнать Макса ему не удалось. По его словам, на этой трассе очень сложно настигать соперника вплотную, а ошибок в пилотировании у Макса практически не было.

Отвечая на вопрос о влиянии повреждения переднего антикрыла, Норрис сообщил, что не заметил значительных изменений в управляемости машины.

Пилот рассказал и о старте гонки, признав, что не помнит в деталях первые секунды. Тем не менее, он отметил уверенный рывок с места, а выбор позиции на трассе позволил избежать инцидентов сразу после старта. "На правой стороне стартового поля было лучшее сцепление, и мне удалось занять выгодную позицию, чтобы избежать аварии после первого и второго поворотов," — отметил Норрис.

Он подчеркнул, что в начале дистанции трасса оставалась влажной, а в борьбе за позицию произошёл контакт с машиной Макса, что потребовало корректировки траектории. Две выигранные позиции на старте, по мнению Ландо, стали результатом его агрессивной тактики, которая оправдала себя.

Норрис уточнил, что не проявлял агрессии по отношению к напарнику, а контакт с автомобилем Оскара произошёл исключительно из-за столкновения с Максом.

В преддверии оставшихся шести этапов сезона Ландо отметил значимость достижения McLaren, которая в десятый раз завоевала Кубок конструкторов и второй год подряд стала лучшей командой чемпионата, чего не удавалось с 1991 года. По словам пилота, этот результат особенно ценен на фоне ограничений по времени в аэродинамической трубе и сниженного бюджета. "В условиях, когда доминировать стало сложнее, чем когда-либо, команда создала для нас лучшую машину. Мы с Оскаром сделали всё возможное для результата и поддерживали друг друга в каждом уик-энде," — сказал Норрис.

Он подчеркнул, что за годы работы в McLaren стал свидетелем трансформации коллектива, отмечая слаженную работу, изменившуюся атмосферу и эффективное руководство Зака и Андреа. По мнению Ландо, нынешний успех команды — заслуга всех её участников.

Отвечая на вопрос о возможных последствиях контакта с Оскаром на старте, Норрис признался, что пока не смотрел повтор эпизода и не исключил, что после просмотра сможет оценить свои действия иначе. Однако он подчеркнул, что в подобной ситуации любой пилот Формулы 1 поступил бы так же, воспользовавшись свободным пространством на внутреннем радиусе. "Последнее, чего я хочу, — это инцидент с напарником. Но FIA и команда сочли, что всё в порядке," — подтвердил гонщик.

На вопрос о возможных изменениях в командных правилах после победы в Кубке конструкторов Ландо Норрис ответил, что внутри команды ничего не изменится, и борьба на трассе между напарниками продолжится, как и ранее в этом сезоне.