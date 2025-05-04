"Машина работает неплохо – лучше, чем работаю я", – смеется Норрис.

В рамках квалификации Гран При Майами пилот команды McLaren Ландо Норрис продемонстрировал второе время, уступив лидерство Максу Ферстаппену всего на 0,065 секунды. Однако британский гонщик совершил ошибку на 17-м повороте, что лишило его шансов на поул-позицию.

Ландо Норрис (2-й): «Поздравляю Макса, особенно учитывая, что он теперь отец! Хотя, честно говоря, я надеялся, что это немного сбавит его темп!» (с улыбкой)

«Я доволен тем, как все сложилось сегодня, рад прогрессу, который мы продемонстрировали за рулем этой машины. Однако Макс показал идеальный круг, и здесь нет места нареканиям. В любом случае, я удовлетворен своим выступлением, и у меня отличное настроение перед воскресной гонкой».

«Нет смысла размышлять о том, что могло бы быть, если бы не ошибка на 17-м повороте. Моя попытка была не идеальной, но главное, что у нас был хороший темп. Машина работает хорошо – лучше, чем в предыдущие уик-энды. Мне все еще не удается собрать все воедино, но таковы реалии».

«Посмотрим, что мы сможем сделать на старте гонки завтра, перед первым поворотом. Будет ли сухо или пойдет дождь – лично мне все равно, я готов к любому сценарию. Погода в Майами в этом году действительно удивительная. Но я готов ко всему».

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