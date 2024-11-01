Удачная тренировка помогла Норрису превзойти соперников

В бразильском Сан-Паулу царит солнечная погода – воздух прогрелся до +26°C, а температура трассы достигла отметки 53…58°C.

Этап Гран При начался с субботнего спринта, что означало, что команды имели всего лишь одну тренировку для подготовки. Тем не менее, это было важное испытание, чтобы определить настройки и выбрать подходящую резину на новом черном асфальте, разогревшемся до 53 градусов сразу к началу сессии.

В Haas F1 случилась неожиданная смена пилота – Кевина Магнуссена, больного в пятницу, заменил Оливер Берман. Позже команда примет решение о составе на уик-энд, исходя из обстановки.

Решив помочь Серхио Пересу восстановить форму, в команде Red Bull решили использовать другое шасси, которое уже было задействовано ранее в сезоне, с предыдущей версией аэродинамического пакета. Новых шасси на данный момент в распоряжении команды нет, а новую аэродинамику Перес получит позже.

Гонщики начали тренироваться на средних шинах, однако Цунода и Лоусон вскоре перешли на более мягкие и подготовились к квалификации.

Сессия прошла без серьезных инцидентов, хотя в 12-м повороте возникла опасная ситуация, когда Хэмилтон чуть не врезался в замедлившегося Сайнса. Оба гонщика также выезжали за пределы трассы в 4-м повороте.

В завершающем этапе практически все перешли на мягкие шины, чтобы проехать короткую серию с небольшим количеством топлива. Лучшее время показал Ландо Норрис, уже в пятницу показавший время быстрее прошлогоднего пол-позишн.

По итогам первой части сессии свободных заездов (FP1) лидировал Ландо Норрис из McLaren. На втором месте расположился Джордж Рассел из Mercedes, с отставанием в 0.181 секунды, третье место занял Оливер Берман из Haas. Пилот McLaren Оскар Пиастри финишировал четвертым. Гонщик Williams Александер Элбон замкнул пятёрку лидеров.

Круг времени на круге включился Шарль Леклер из Ferrari, Карлос Сайнс, также из Ferrari, Нико Хюлькенберг из Haas, Фернандо Алонсо из Aston Martin, Пьер Гасли из Alpine, Лоуренс Лоусон из RB, Юки Цунода, также из RB, Феликс Колапинто из Williams, Валттери Боттас из Sauber, Mакс Ферстаппен из Red Bull, Льюис Хэмилтон из Mercedes, Ланс Стролл из Aston Martin, Эстебан Окон из Alpine, Серхио Перес из Red Bull и Гуан Чжоу из Sauber.