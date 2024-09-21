Утром в субботу лидирует Норрис

Сегодня в Сингапуре наблюдается облачная погода. Температура воздуха составляет +30°C, а на трассе поднимается до +38…35°C.

Третья тренировка в Сингапуре несомненно важна для гонщиков, несмотря на то, что обычно это не самый значимый этап в календаре гонок. Многие команды перед стартом заметили неудовлетворительное поведение своих болидов, сделали корректировки и продолжили подготовку к гонке.

На начало тренировки на трассу выбралась ящерица, что вызвало удивление у Фернандо Алонсо. Для безопасности гонки были остановлены красными флагами.

Фото: F1news.ru

Увидев маршалов, приближающихся с мешком, ящерица резво и забавно скрылась, развеселив всех в паддоке. А вскоре после этого зелёный сигнал снова вспыхнул на выезде из пит-лейна.

Команды Pirelli привезли самые мягкие компаунды шин на этот этап. Гонщики начали тренировку на смеси Medium, однако Валттери Боттас и Гуанью Чжоу выехали на Soft, поскольку им необходимо было активно работать над настройками – вчерашний день оказался не самым успешным для них. Хоть состояние трассы немного улучшилось, но проблемы с трафиком оставались.

Пьер Гасли едва избежал столкновения со стеной, когда нарушил границы трассы, чтобы обогнать медленно двигающийся болид Джорджа Расселла. В то же время, Александер Албон задел барьер колесом, в результате чего ему пришлось вернуться в боксы с проколом шины.

По мере приближения конца тренировки, гонщики перешли на смесь Soft, чтобы провести качественную подготовку к отборочным заездам. Норрис уже на первом круге на Soft показал отличное время - 1:29.646, опережая прошлогодний результат поула.

Время Лэнда Норриса осталось лучшим на тренировке.

Третий сегмент свободных заездов