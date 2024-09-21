Утром в субботу лидирует Норрис

Сегодня в Сингапуре наблюдается облачная погода. Температура воздуха составляет +30°C, а на трассе поднимается до +38…35°C.
Третья тренировка в Сингапуре несомненно важна для гонщиков, несмотря на то, что обычно это не самый значимый этап в календаре гонок. Многие команды перед стартом заметили неудовлетворительное поведение своих болидов, сделали корректировки и продолжили подготовку к гонке.
На начало тренировки на трассу выбралась ящерица, что вызвало удивление у Фернандо Алонсо. Для безопасности гонки были остановлены красными флагами.
Увидев маршалов, приближающихся с мешком, ящерица резво и забавно скрылась, развеселив всех в паддоке. А вскоре после этого зелёный сигнал снова вспыхнул на выезде из пит-лейна.
Команды Pirelli привезли самые мягкие компаунды шин на этот этап. Гонщики начали тренировку на смеси Medium, однако Валттери Боттас и Гуанью Чжоу выехали на Soft, поскольку им необходимо было активно работать над настройками – вчерашний день оказался не самым успешным для них. Хоть состояние трассы немного улучшилось, но проблемы с трафиком оставались.
Пьер Гасли едва избежал столкновения со стеной, когда нарушил границы трассы, чтобы обогнать медленно двигающийся болид Джорджа Расселла. В то же время, Александер Албон задел барьер колесом, в результате чего ему пришлось вернуться в боксы с проколом шины.
По мере приближения конца тренировки, гонщики перешли на смесь Soft, чтобы провести качественную подготовку к отборочным заездам. Норрис уже на первом круге на Soft показал отличное время - 1:29.646, опережая прошлогодний результат поула.
Время Лэнда Норриса осталось лучшим на тренировке.
Третий сегмент свободных заездов
|Пилот
|Команда
|Время
|Разница
|Круги
|1. Л.Норрис
|McLaren
|1:29.646
|-
|16
|2. Д.Расселл
|Mercedes
|1:30.125
|+0.479
|19
|3. О.Пиастри
|McLaren
|1:30.431
|+0.785
|16
|4. М.Ферстаппен
|Red Bull
|1:30.540
|+0.894
|16
|5. Ш.Леклер
|Ferrari
|1:30.559
|+0.913
|20
|6. К.Сайнс
|Ferrari
|1:30.807
|+1.161
|20
|7. Л.Хэмилтон
|Mercedes
|1:30.864
|+1.218
|19
|8. А.Элбон
|Williams
|1:30.949
|+1.303
|13
|9. Ф.Колапинто
|Williams
|1:30.989
|+1.343
|15
|10. Ф.Алонсо
|Aston Martin
|1:31.082
|+1.436
|23
|11. Ю.Цунода
|RB
|1:31.114
|+1.468
|16
|12. Н.Хюлкенберг
|Haas
|1:31.187
|+1.541
|14
|13. К. Магнуссен
|Haas
|1:31.265
|+1.619
|14
|14. П.Гасли
|Alpine
|1:31.367
|+1.721
|22
|15. C.Перес
|Red Bull
|1:31.440
|+1.794
|15
|16. Э.Окон
|Alpine
|1:31.559
|+1.913
|29
|17. Д.Риккардо
|RB
|1:31.561
|+1.915
|17
|18. Л.Стролл
|Aston Martin
|1:31.719
|+2.073
|24
|19. В.Боттас
|Sauber
|1:32.098
|+2.452
|17
|20. Г.Чжоу
|Sauber
|1:32.652
|+3.006
|19