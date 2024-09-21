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Утром в субботу лидирует Норрис

Сегодня в Сингапуре наблюдается облачная погода. Температура воздуха составляет +30°C, а на трассе поднимается до +38…35°C.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
21.09.2024, 13:53·3 мин
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Фото: F1news.ru

Сегодня в Сингапуре наблюдается облачная погода. Температура воздуха составляет +30°C, а на трассе поднимается до +38…35°C.

Третья тренировка в Сингапуре несомненно важна для гонщиков, несмотря на то, что обычно это не самый значимый этап в календаре гонок. Многие команды перед стартом заметили неудовлетворительное поведение своих болидов, сделали корректировки и продолжили подготовку к гонке.

На начало тренировки на трассу выбралась ящерица, что вызвало удивление у Фернандо Алонсо. Для безопасности гонки были остановлены красными флагами.

Фото: F1news.ru

Увидев маршалов, приближающихся с мешком, ящерица резво и забавно скрылась, развеселив всех в паддоке. А вскоре после этого зелёный сигнал снова вспыхнул на выезде из пит-лейна.

Команды Pirelli привезли самые мягкие компаунды шин на этот этап. Гонщики начали тренировку на смеси Medium, однако Валттери Боттас и Гуанью Чжоу выехали на Soft, поскольку им необходимо было активно работать над настройками – вчерашний день оказался не самым успешным для них. Хоть состояние трассы немного улучшилось, но проблемы с трафиком оставались.

Пьер Гасли едва избежал столкновения со стеной, когда нарушил границы трассы, чтобы обогнать медленно двигающийся болид Джорджа Расселла. В то же время, Александер Албон задел барьер колесом, в результате чего ему пришлось вернуться в боксы с проколом шины.

По мере приближения конца тренировки, гонщики перешли на смесь Soft, чтобы провести качественную подготовку к отборочным заездам. Норрис уже на первом круге на Soft показал отличное время - 1:29.646, опережая прошлогодний результат поула.

Время Лэнда Норриса осталось лучшим на тренировке.

Третий сегмент свободных заездов

ПилотКомандаВремяРазницаКруги
1. Л.НоррисMcLaren1:29.646-16
2. Д.РасселлMercedes1:30.125+0.47919
3. О.ПиастриMcLaren1:30.431+0.78516
4. М.ФерстаппенRed Bull1:30.540+0.89416
5. Ш.ЛеклерFerrari1:30.559+0.91320
6. К.СайнсFerrari1:30.807+1.16120
7. Л.ХэмилтонMercedes1:30.864+1.21819
8. А.ЭлбонWilliams1:30.949+1.30313
9. Ф.КолапинтоWilliams1:30.989+1.34315
10. Ф.АлонсоAston Martin1:31.082+1.43623
11. Ю.ЦунодаRB1:31.114+1.46816
12. Н.ХюлкенбергHaas1:31.187+1.54114
13. К. МагнуссенHaas1:31.265+1.61914
14. П.ГаслиAlpine1:31.367+1.72122
15. C.ПересRed Bull1:31.440+1.79415
16. Э.ОконAlpine1:31.559+1.91329
17. Д.РиккардоRB1:31.561+1.91517
18. Л.СтроллAston Martin1:31.719+2.07324
19. В.БоттасSauber1:32.098+2.45217
20. Г.ЧжоуSauber1:32.652+3.00619

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