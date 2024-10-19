Норрис считает, что Карлос его все равно обогнал бы.

Ландо Норрис начал гонку с четвертой позиции, но шикарно стартовал и опередил двоих соперников уже на первых поворотах. Он побежал за лидером Максом Ферстаппеном. Изначально казалось, что у гонщика McLaren были все шансы на победу, однако со временем он начал сбавлять темп, и в итоге уступил место под напором Карлоса Сайнса, финишировав на третьем месте.

Ландо Норрис (3-й): «Я доволен выступлением на гонке! Несмотря на некоторые сложности, я считаю, что все прошло хорошо. Пытался удержать второе место, но Карлос показал отличную производительность, а мои передние шины были изношены».

«Ничего было сделать, и уверен, что в любом случае меня обогнали бы. Финиш меня расстроил, однако я доволен результатом и набранными очками. Сегодня у меня был отличный старт, и я рад, что финишировал третьим, борясь со всей мощью».