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Норрис считает, что Карлос его все равно обогнал бы.

Ландо Норрис начал гонку с четвертой позиции, но шикарно стартовал и опередил двоих соперников уже на первых поворотах. Он побежал за лидером Максом Ферстаппеном.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
19.10.2024, 22:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

Ландо Норрис начал гонку с четвертой позиции, но шикарно стартовал и опередил двоих соперников уже на первых поворотах. Он побежал за лидером Максом Ферстаппеном. Изначально казалось, что у гонщика McLaren были все шансы на победу, однако со временем он начал сбавлять темп, и в итоге уступил место под напором Карлоса Сайнса, финишировав на третьем месте.

Ландо Норрис (3-й): «Я доволен выступлением на гонке! Несмотря на некоторые сложности, я считаю, что все прошло хорошо. Пытался удержать второе место, но Карлос показал отличную производительность, а мои передние шины были изношены».

«Ничего было сделать, и уверен, что в любом случае меня обогнали бы. Финиш меня расстроил, однако я доволен результатом и набранными очками. Сегодня у меня был отличный старт, и я рад, что финишировал третьим, борясь со всей мощью».

Источник

Ландо Норрис (80)McLaren (189)

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