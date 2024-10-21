Макс Ферстаппен выехал за пределы трассы, — сообщает Чак Норрис

Ландо Норрис стартовал с первой позиции на Гран При США в Остине, однако, после старта потерял лидерство и вынужден был долго отыгрываться, чтобы вернуться в борьбу за призовые места. В самом конце гонки он активно соперничал с пилотом команды Red Bull - Максом Ферстаппеном за третью строчку на подиуме. Оба гонщика допустили выезды за пределы трассы, однако жюри, склонилось на сторону Ферстаппена.

Руководитель команды McLaren, Андреа Стелла, выразил своё недовольство решением стюардов: «Я считаю, что вмешательство жюри в этот захватывающий поединок было неправильным. Обе машины покинули пределы трассы и, следовательно, обе получили некоторое преимущество. Это решение лишило нас шанса на подиум и победу, за которую мы так упорно боролись после того, как Ландо был оттеснен на старте. Мы примем это, но ясно дали понять нашу точку зрения. Решение окончательное, и мы готовимся к следующему этапу».

Сам Ландо Норрис, финишировавший четвертым, прокомментировал ситуацию следующим образом: «В ходе борьбы на трассе нельзя определить, нужно ли вернуть место сопернику или нет. Понятно, что жюри не вправе принимать такие решения в течение нескольких кругов – в данном случае оно было сложным, иначе оно было бы вынесено ранее. Я сделал все возможное, чтобы пройти вперед. Макс также выехал за пределы трассы, что дало ему преимущество из-за увеличения скорости. Но я не устанавливаю правила, так что...».