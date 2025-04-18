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Изменение подхода: ключ к улучшению выступлений, - Норрис

Ландо Норрис меняет стиль пилотирования McLaren MCL39 после успехов Пиастри: «Нужно изменить подход и разобраться глубже» – говорит пилот.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
18.04.2025, 14:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

Ландо Норрис решил внести коррективы в свой стиль вождения, стремясь достичь более высоких скоростей за рулём болида McLaren MCL39. По данным Оскара Пиастр, превзойдшего напарника на двух из четырёх гонок текущего сезона, у него получилось найти правильный подход к тачке, в то время как Ландо не удовлетворён своим выступлением.

«Есть несколько аспектов, в которых я хочу изменить свой подход, чтобы сделать выводы, – отметил Норрис. – Чтобы показывать лучшие результаты, мне нужно поменять свой стиль. Мне приходится вести машину по-другому, и это меня раздражает.

Результат не гарантирован. То есть, нет гарантии, что я выйду на трассу и все сразу сложится идеально, и мне будет абсолютно комфортно за рулём. Но я считаю, что мне нужно более глубоко погрузиться в суть – надеюсь, это добавит мне уверенности. Я верю в нашу команду, в то, что она поможет мне раскрыть полностью потенциал болида.

Странно признавать это, учитывая, что я уже выступаю в Формуле 1 в течение седьмого сезона, но я понимаю, что не смогу вести автомобиль так, как делал это в прошлом году, хотя все устраивало. Я всё еще нахожусь в процессе обучения. Наш болид определенно отличается от предыдущего.

Мне приходится приспосабливаться к нему, что бывает некомфортно, но, вероятно, сейчас я чувствую себя не так сильно под давлением, так как лучше понимаю, что именно происходит…»

Несмотря на то, что Ландо Норрис продолжает лидировать в личном зачёте чемпионата, перед пятым этапом сезона Оскар Пиастри уступает ему всего три очка, а Макс Ферстаппен – восемь.

Источник

Ландо Норрис (108)McLaren (250)

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