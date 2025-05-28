Гибридного Renault Austral PHEV не будет: обновленный внедорожник останется с прежним силовым агрегатом

Совершенно недавно Renault Austral прошел крупный редизайн: среднеразмерный кроссовер получил более острые линии, новые технологии и пересмотренную настройку подвески, которая, среди прочих изменений, призвана улучшить комфорт поездки. Мы предполагали, что французская компания воспользуется этой возможностью, чтобы, наконец, добавить гибридную силовую установку, но нам сообщили, что таких планов нет.

Отсутствие версии Renault Austral с гибридным двигателем кажется нам странным, учитывая что множество других среднеразмерных кроссоверов, включая нашего текущего фаворита класса - Hyundai Tucson, теперь доступны с гибридным двигателем. Фактически, следующее поколение Toyota RAV4, представленное недавно, будет предлагаться только в варианте с гибридным двигателем в Великобритании.

И это не так, что у Renault нет такой технологии, так как Rafale - флагманский кроссовер бренда - построен на той же платформе, что и Austral, и оснащен гибридной силовой установкой, развивающей 296 лошадиных сил. Но, что более важно, он также обеспечивает до 65 миль чисто электрического пробега и выбрасывает всего 12 г/км CO2, что обеспечивает очень низкую ставку налога на корпоративный автомобиль.

Фото: autoexpress

Почему же новый Renault Austral не получил гибридную опцию? Христоф Пежу, менеджер по продукту автомобиля, сказал нам: "Это не в наших планах. Мы не хотим навязывать гибрид каждому клиенту, потому что, на мой взгляд, это неразумно.