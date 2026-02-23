Без электромобилей, больше V12: Lamborghini официально отказывается от планов выпуска электрокаров

Компания Lamborghini официально отменила планы по выпуску своего первого электромобиля. Причиной стало то, что, по заявлению автопроизводителя, спрос на электрические автомобили в сегменте роскошных суперкаров оказался “очень ограниченным”. Вместо этого компания сосредоточит усилия на запуске новой, пока не получившей названия, “четвертой линейки моделей” с гибридной силовой установкой, подключаемой к электросети (PHEV). По мнению представителей Lamborghini, на сегодняшний день эта технология является “наиболее подходящим решением для бренда”.

Официальное заявление последовало всего через несколько месяцев после того, как генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельманн в интервью Auto Express отметил: его клиенты пока не рассматривают электромобили как альтернативу. Тогда он подчеркнул: “Мы могли бы сделать [электромобиль], но, на мой взгляд, это неправильное предложение для Lamborghini в ближайшие годы.”

Винкельманн также сообщал, что решение о будущей стратегии развития силовых агрегатов бренда будет принято в ближайшее время. Новый комментарий лишь подтвердил слухи: поклонникам марки придется подождать еще дольше, прежде чем появится полностью электрический суперкар от Sant’Agata.

Напомним, что летом 2023 года Lamborghini представила концепт-кар Lanzador, который позиционировался как первый шаг компании на пути к безэмиссионному будущему. Тогда Винкельманн заявил: “Мы открываем новый сегмент автомобилей: Ultra GT. Это даст клиентам уникальный опыт вождения Lamborghini благодаря передовым технологиям.”

Тем не менее, успех гибридных моделей Revuelto и Urus SE, а также высокий спрос на новую модель Temerario, убедили руководство бренда продолжить развитие подключаемых гибридов, отложив амбиции по созданию полноценного электрокара.