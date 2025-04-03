Электрический Skoda supermini не планируется, производитель сосредоточится на развитии сегмента кроссоверов

Шкода не планирует создавать альтернативу супермини на полностью электрической платформе Volkswagen ID.1 или ID.2, вместо этого компания сосредоточится на подготовке к производству внедорожника Epiq к 2026 году. Ранее считалось, что Шкода запустит электрический хэтчбек наряду с Epiq, но эти планы, по-видимому, были отложены.

Таким образом, Volkswagen вместе со спортивным подразделением Cupra возглавят проект создания электрического супермини, в то время как Шкода выбрала альтернативу поднятому кроссоверу ID.2X – прототип которого должен быть представлен позже в этом году. Скорее всего, новый самый маленький внедорожник Шкоды будет называться Epiq и будет использовать платформу MEB Entry и аккумуляторную технологию концерна VW.

Об этом пересмотренном плане заявил инсайдер Шкоды на этой неделе, предполагая, что компания готова запустить Epiq раньше, чем VW представит ID.2 X в начале 2026 года. Учитывая, что стартовая цена немного большего Elroq составляет чуть более £31,000, можно предположить, что начальная цена электрического автомобиля Шкоды составит менее £25k.

Поскольку спрос покупателей на электромобили замедляется, Шкода, Volkswagen и SEAT обновят свои бензиновые супермини – Fabia, Polo и Ibiza, соответственно – чтобы они оставались в продаже до конца десятилетия. Вместо двух электромобильных моделей на рынке малолитражных автомобилей, Шкода сосредоточится на одной.

Возможно, такой план был заложен изначально. Действительно, Шкода выпустила тизерный эскиз своего электрического автомобиля начального уровня еще в 2022 году, который теперь кажется обладающим некоторыми чертами дизайна внедорожника, такими как короткие свесы и квадратные арки колес. Тогда мы считали, что общие пропорции позиционируют его скорее как Fabia для электрической эры, и что он будет "конкурировать с предстоящим Volkswagen ID.1".

Слегка больший Epiq, с более длинным кузовом и повышенной посадкой, позволит наименьшему электромобилю Шкоды уместить аккумуляторы объемом не менее 52 кВт⋅ч – такой же, как предлагает Elroq. Этот автомобиль может проехать до 232 миль по циклу WLTP, так что ожидайте 250 миль или больше для более легкого, компактного Epiq. Больше информации будет раскрываться позже в этом году.