Главная Новости В весеннем заявлении канцлера для водителей изменений не будет: «все по-прежнему» — налоги, топливо и электромобили
Новости

В весеннем заявлении канцлера для водителей изменений не будет: «все по-прежнему» — налоги, топливо и электромобили

Водителей в Великобритании не ждут резкие изменения цен на топливо после весеннего заявления правительства, несмотря на рост стоимости нефти из-за конфликта в Иране.
РедакцияР
Редакция
03.03.2026, 19:52·2 мин
single
Фото: autoexpress

Водители могут вздохнуть с облегчением: Рэйчел Ривз не преподнесла им неприятных сюрпризов в весеннем заявлении правительства, которое состоялось во вторник.

Эксперты отмечают, что значимых изменений в этот раз и не ожидалось. Весеннее заявление правительства традиционно служит для того, чтобы канцлер информировал Палату общин о ходе реализации бюджетных планов, утвержденных минувшей осенью. Кроме того, это возможность для правительства и оппозиции прокомментировать доклады таких организаций, как Управление по бюджетной ответственности (OBR).

Впрочем, бывают случаи, когда весеннее заявление становится площадкой для более громких инициатив. Так, в 2025 году Лейбористская партия анонсировала масштабную реформу системы соцобеспечения, однако впоследствии от своих планов отказалась. На этот раз Ривз сосредоточилась в основном на финансовых прогнозах, при этом важно подчеркнуть, что они не учитывают недавнего скачка цен на нефть и газ, вызванного конфликтом в Иране.

Что ждет автомобилистов?

Каковы последствия этих изменений для водителей? Рост цен на нефть, о котором уже говорится, в конечном итоге отразится на стоимости топлива на заправках — но не сразу. По словам главы отдела политики RAC Саймона Уильямса, автомобилисты могут не опасаться стремительного скачка цен на бензин. Он пояснил: “Даже несмотря на то, что стоимость барреля нефти Brent выросла на $5 в понедельник и составляет $78, влияние этого изменения не будет ощутимо еще как минимум неделю.”

Источник

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация