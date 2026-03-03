В весеннем заявлении канцлера для водителей изменений не будет: «все по-прежнему» — налоги, топливо и электромобили

Водители могут вздохнуть с облегчением: Рэйчел Ривз не преподнесла им неприятных сюрпризов в весеннем заявлении правительства, которое состоялось во вторник.

Эксперты отмечают, что значимых изменений в этот раз и не ожидалось. Весеннее заявление правительства традиционно служит для того, чтобы канцлер информировал Палату общин о ходе реализации бюджетных планов, утвержденных минувшей осенью. Кроме того, это возможность для правительства и оппозиции прокомментировать доклады таких организаций, как Управление по бюджетной ответственности (OBR).

Впрочем, бывают случаи, когда весеннее заявление становится площадкой для более громких инициатив. Так, в 2025 году Лейбористская партия анонсировала масштабную реформу системы соцобеспечения, однако впоследствии от своих планов отказалась. На этот раз Ривз сосредоточилась в основном на финансовых прогнозах, при этом важно подчеркнуть, что они не учитывают недавнего скачка цен на нефть и газ, вызванного конфликтом в Иране.

Что ждет автомобилистов?

Каковы последствия этих изменений для водителей? Рост цен на нефть, о котором уже говорится, в конечном итоге отразится на стоимости топлива на заправках — но не сразу. По словам главы отдела политики RAC Саймона Уильямса, автомобилисты могут не опасаться стремительного скачка цен на бензин. Он пояснил: “Даже несмотря на то, что стоимость барреля нефти Brent выросла на $5 в понедельник и составляет $78, влияние этого изменения не будет ощутимо еще как минимум неделю.”