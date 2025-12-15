Главная Новости «Niva Legend» оснастят двигателем от Niva Travel: чего ожидать в 2026 году
«Niva Legend» оснастят двигателем от Niva Travel: чего ожидать в 2026 году

АвтоВАЗ модернизирует Niva Legend: серийный выпуск обновленной модели с двигателем ВАЗ-11184 и усовершенствованным шасси стартует в третьем квартале 2026 года.
Фото: Carsweek.ru

АвтоВАЗ объявил дату начала выпуска обновленного внедорожника Niva Legend. Как сообщили представители компании на отраслевом собрании, серийное производство модели с модернизированным двигателем стартует в третьем квартале 2026 года.

Ключевым изменением станет интеграция 1,8-литрового двигателя ВАЗ-11184, который уже используется в кроссовере «Нива Трэвел». Эта силовая установка представляет собой комбинацию блока цилиндров от ВАЗ-11193 и 8-клапанной головки от двигателя ВАЗ-11182.

По результатам испытаний, проведённых экспертами издания «За рулем», внедорожник «Нива Трэвел» с таким мотором показал улучшенные динамические характеристики. Аналогичное повышение мощности ожидается и у обновленной Niva Legend.

Кроме модернизации двигателя, АвтоВАЗ намерен внести изменения в шасси автомобиля. Как ранее сообщал Сергей Корниенко, руководитель направления продукт-маркетинга компании, модель ожидают значительные структурные обновления, что говорит о всестороннем подходе к модернизации внедорожника.

Ранее сообщалось, что в скором времени в продаже появится Lada Niva Legend с обновлённым набором опций.

