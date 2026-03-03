Nissan X-Trail получит обновлённый дизайн и новые технологии к 2026 году

Компания Nissan представила обновлённую версию кроссовера X-Trail четвёртого поколения на международных рынках. Модель получила ряд изменений в дизайне, интерьере и оснащении, призванных усилить её позиции среди конкурентов. Напомним, что нынешнее поколение X-Trail дебютировало в 2021 году и в Великобритании уступало по популярности кроссоверу Qashqai. Новая версия, по мнению экспертов, способна изменить расстановку сил.

В числе ключевых изменений экстерьера — новая форма переднего и заднего бамперов, переработанные светодиодные фары, а также усовершенствованная решётка радиатора. Обновлённая модель доступна с колёсными дисками на 18 и 19 дюймов, а также с расширенной палитрой цветов кузова и отделки интерьера.

На некоторых рынках, например в США, Nissan предлагает X-Trail в версии ‘Rock Creek’. Этот вариант отличается более агрессивным внешним видом благодаря контрастным вставкам на бамперах, элементам оранжевого цвета на эмблемах и бамперах, а также внедорожным шинам. В то же время появление этой комплектации на европейском рынке маловероятно.

В салоне обновлённый X-Trail сохранил прежнюю архитектуру, включающую два 12,3-дюймовых дисплея: один отвечает за мультимедийную систему, второй — за цифровую приборную панель. В отделке ожидается использование более качественных материалов, включая новые варианты кожаной обивки, например, в оттенке «tan» для топовых версий. В продаже останутся как пятиместные, так и семиместные версии кроссовера.

e-Power hybrid на горизонте

В линейке двигателей обновления несущественные: базовая версия получит 1,5-литровый бензиновый мотор с мягкой гибридной системой и вариатором, приводящим в движение передние колёса. Этот агрегат выдаёт 160 л.с., разгоняя автомобиль до 100 км/ч за 9,6 секунды. Средний расход при этом составляет чуть менее 40 миль на галлон по циклу WLTP.

Также ожидается появление гибридной силовой установки e-Power. В этой конфигурации суммарная отдача достигает 201 л.с. Для сравнения, в более компактном Qashqai такой двигатель разгоняет автомобиль до 100 км/ч всего за 7,2 секунды и позволяет достичь расхода топлива свыше 64 миль на галлон. Кроме того, для нового X-Trail предусмотрена версия с полным приводом e-Force, где на задней оси установлен дополнительный электромотор.

Точные сроки выхода и спецификации для рынка Великобритании пока не объявлены. Ожидается, что подробности станут известны в ближайшие недели. Сейчас стоимость актуального X-Trail стартует с отметки чуть выше £36,000 и может достигать £45,000. При этом дилеры предлагают скидки до £9,000 через сервис Buy A Car.

Грядущее обновление X-Trail станет лишь частью насыщенного года для Nissan. В Великобритании уже начались поставки нового Micra, практически готов к серийному производству обновлённый Leaf, а премьера полностью электрического Juke ожидается в ближайшее время.