Проблемы у Nissan: ищет инвесторов в США после снижения продаж на 26%

Недавние данные свидетельствуют о трудной ситуации североамериканского бизнеса Nissan. По информации портала 110km.ru, продажи автомобилей марки в США продолжают снижаться уже в течение нескольких лет подряд.

По словам двух высокопоставленных руководителей, которые дали интервью Financial Times, компания Nissan на данный момент находится в поиске нового инвестора. Американские дилеры бренда начали проявлять озабоченность, учитывая что за последние десять лет продажи автомобилей Nissan в США сократились на 26%, что, естественно, сказалось на прибыли дилеров.

Например, если в 2013 году было реализовано 1 131 965 автомобилей Nissan в США, то в 2023 году этот показатель уменьшился до 834 097 единиц. Продажи автомобилей марки Infiniti, которая является премиальным подразделением Nissan, за тот же период упали почти в два раза — с 116 455 до 64 699 экземпляров.

В данный момент Nissan не только активно ищет новых инвесторов, но и старается предотвратить панику среди американских партнеров. Глава Nissan America, Жереми Папен, направил дилерам письма с призывом к «терпению и пониманию», объясняя, что компания столкнулась с серьезными трудностями. Он заверил, что японская автокомпания сосредоточится на модернизации модельного ряда и увеличении объемов продаж.

Ранее специалист в автомобильной отрасли, Дмитрий Славнов, рассеял основные опасения российских владельцев автомобилей Nissan относительно возможного дефицита запчастей из-за нестабильной ситуации в японской компании. Об этом сообщали «Автоновости дня».