Ниссан приказывает дилерам продавать автомобили с убытком

Средняя цена сделки на новый автомобиль продолжает колебаться примерно на уровне $47 000. Производители автомобилей держали верх на рынке из-за пандемии, вызвавшей ограничения, приведшие к большему спросу, чем предложению, но теперь это позади. Запасы новых автомобилей растут, особенно у Nissan, у которого почти 100-дневный запас новых машин. Компания надеется, что разрешение своим дилерам продавать свои модели 2024 года с убытком поможет увеличить продажи.

Меморандум, отправленный дилерам и полученный изданием Automotive News, раскрыл, что автопроизводитель разрешил своим дилерам предоставлять скидку на свою линейку 2024 года до 10 процентов ниже себестоимости. Скорее всего, Nissan хочет освободить место для поступления моделей 2025 года, например, нового Kicks. Дилеры даже могут предоставить скидку на семилетний, второе поколение Armada до 15 процентов.

"За последние шесть месяцев мы поняли, что на Nissan нет плохих сделок", - сообщил источник из числа дилеров Automotive News. "Если кто-то хочет купить автомобиль, вы рискуете и просто заключаете сделку."

Проблемы с запасами у Nissan возникли месяц спустя после того, как автопроизводитель объявил о хороших продажах за первый квартал. Продажи выросли на 8,5 процента за первые три месяца года после успешного 2023 года, но также компания также заметила рост продаж автомобилей в категории корпоративного сектора. Nissan завершил прошлый год с уважаемым приростом продаж на 22,2 процента по сравнению с 2022 годом, но этого оказалось недостаточно для снижения запасов.

Скорее всего вы не найдете скидок на хиты продаж, такие как GT-R или более дорогие комплектации, например, Pathfinder Platinum 2024 года за $52 000. Дилеры сообщили AN, что будут сосредотачиваться на скидках для медленно продаваемых моделей и моделей с минимальным количеством опций. Извините, поклонники суперкаров.