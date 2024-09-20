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Ниссан утверждает, что регулирования убили GT-R

Прошло 17 лет с момента начала производства текущей модели GT-R, которая будет выведена из обращения по всему миру в 2025 году. Как и все хорошее, этому великолепному автомобилю наступает неизбежный конец.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
20.09.2024, 10:11·3 мин
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Фото: Motor1.com

GT-R находится в производстве с декабря 2007 года, однако для R35 время подходит к концу. Он уже снят с рынка большинства стран, и последний автомобиль уйдет на закат в ближайшем будущем. Nissan убивает "Годзиллу" не потому, что хочет, а потому что вынужден.

В интервью журналу Top Gear глобальный руководитель по продуктам компании Ниссан Пьер Луан объяснил, почему GT-R живет на заимствованном времени: «Он был в продаже 17 лет, и мы хотели бы, чтобы он прослужил еще 17 лет, но регуляторы создают нам определенные проблемы!» Действительно, суперкар был снят с европейского рынка в июле 2021 года, когда были введены новые шумовые нормы. К тому времени он уже был снят с австралийского рынка из-за несоответствия более строгому требованию по боковому удару.

Когда заканчивается поколение автомобиля, обычно это означает, что на подходе его замена. Однако это, к сожалению, не касается R35. Когда производство завершится в 2025 году, у компании Nissan не будет другого автомобиля, который мог бы занять его место на заводе Точидзи в Японии. Пьер твердо намекнул на то, что появится пробел, указав на историю GT-R и на то, что перерывы в производстве уже случались ранее.

Концепция прошлого года под названием Hyper Force намекнула на возможность появления полностью электрической модели R36 с твердотельными батареями. Однако стоит помнить, сколько времени ушло на запуск текущего поколения. Оригинальная концепция была представлена в 2001 году, за которой последовала более близкая к серийной GT-R Proto в 2005 году, и еще два года прошло до начала серийного производства.

В начале 2024 года директор по дизайну программ компании Ниссан Джованни Арроба предположил, что следующее поколение GT-R будет запущено к 2030 году. Он назвал Hyper Force «смелой, но вполне реальной мечтой, которую мы можем осуществить к концу десятилетия». Когда высокопроизводительное купе в конечном итоге вернется, оно будет представлено рядом с Z и, в идеале, новым Silvia.

Ранее в этом месяце вице-президент по глобальной стратегии продукции компании Ниссан Иван Эспиноса объявил, что началась работа над третьим спортивным автомобилем. Однако возрождение модели Silvia пока не получило утверждения для производства.

В этом году в Европе из-за строгих законов было убито несколько спортивных автомобилей. Мы потеряли Toyota GR86, Subaru BRZ, Porsche Boxster и Cayman из-за более строгих законов о кибербезопасности. Кроме того, Mazda прекратила использование 2,0-литрового двигателя в MX-5 Miata, оставив любителей родстеров только с более маленьким 1,5-литровым агрегатом.

На связанную тему, последний Ford Mustang в Европе имеет значительно меньшую мощность на 52 л.с. по сравнению с американским собратьем. Кроме того, модели BMW M135, X1 M35i и X2 M35i имеют сниженную мощность в Европейском союзе по сравнению с другими рынками из-за более строгих норм выбросов. Законы становятся все более строгими, поэтому во многих случаях сейчас или никогда необходимо приобрести этот увлекательный автомобиль, прежде чем законодательство снизит его класс или полностью убьет.

Источник

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