Ниссан утверждает, что регулирования убили GT-R

GT-R находится в производстве с декабря 2007 года, однако для R35 время подходит к концу. Он уже снят с рынка большинства стран, и последний автомобиль уйдет на закат в ближайшем будущем. Nissan убивает "Годзиллу" не потому, что хочет, а потому что вынужден.

В интервью журналу Top Gear глобальный руководитель по продуктам компании Ниссан Пьер Луан объяснил, почему GT-R живет на заимствованном времени: «Он был в продаже 17 лет, и мы хотели бы, чтобы он прослужил еще 17 лет, но регуляторы создают нам определенные проблемы!» Действительно, суперкар был снят с европейского рынка в июле 2021 года, когда были введены новые шумовые нормы. К тому времени он уже был снят с австралийского рынка из-за несоответствия более строгому требованию по боковому удару.

Когда заканчивается поколение автомобиля, обычно это означает, что на подходе его замена. Однако это, к сожалению, не касается R35. Когда производство завершится в 2025 году, у компании Nissan не будет другого автомобиля, который мог бы занять его место на заводе Точидзи в Японии. Пьер твердо намекнул на то, что появится пробел, указав на историю GT-R и на то, что перерывы в производстве уже случались ранее.

Концепция прошлого года под названием Hyper Force намекнула на возможность появления полностью электрической модели R36 с твердотельными батареями. Однако стоит помнить, сколько времени ушло на запуск текущего поколения. Оригинальная концепция была представлена в 2001 году, за которой последовала более близкая к серийной GT-R Proto в 2005 году, и еще два года прошло до начала серийного производства.

В начале 2024 года директор по дизайну программ компании Ниссан Джованни Арроба предположил, что следующее поколение GT-R будет запущено к 2030 году. Он назвал Hyper Force «смелой, но вполне реальной мечтой, которую мы можем осуществить к концу десятилетия». Когда высокопроизводительное купе в конечном итоге вернется, оно будет представлено рядом с Z и, в идеале, новым Silvia.

Ранее в этом месяце вице-президент по глобальной стратегии продукции компании Ниссан Иван Эспиноса объявил, что началась работа над третьим спортивным автомобилем. Однако возрождение модели Silvia пока не получило утверждения для производства.

В этом году в Европе из-за строгих законов было убито несколько спортивных автомобилей. Мы потеряли Toyota GR86, Subaru BRZ, Porsche Boxster и Cayman из-за более строгих законов о кибербезопасности. Кроме того, Mazda прекратила использование 2,0-литрового двигателя в MX-5 Miata, оставив любителей родстеров только с более маленьким 1,5-литровым агрегатом.

На связанную тему, последний Ford Mustang в Европе имеет значительно меньшую мощность на 52 л.с. по сравнению с американским собратьем. Кроме того, модели BMW M135, X1 M35i и X2 M35i имеют сниженную мощность в Европейском союзе по сравнению с другими рынками из-за более строгих норм выбросов. Законы становятся все более строгими, поэтому во многих случаях сейчас или никогда необходимо приобрести этот увлекательный автомобиль, прежде чем законодательство снизит его класс или полностью убьет.