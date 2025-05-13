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Nissan продолжает масштабные сокращения: 20 тысяч человек будут уволены из компании.

Nissan сократит 10 тыс. сотрудников в Японии из-за убытков, чистые убытки за 2024 год вырастут в разы – до 750 млрд иен. Популярные кроссоверы параллельно поставляются в Россию, цены начинаются от 3 045 000 рублей.
Виктор АндреевВ
Виктор Андреев
13.05.2025, 09:32·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Японский автопроизводитель Nissan объявил о планах сокращения более 10 тысяч сотрудников в Японии из-за ухудшения финансового состояния компании, что приведет к общему сокращению штата на 15%. Сообщает об этом телеканал NHK.

По информации японских СМИ, чистые убытки Nissan в текущем финансовом году (с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года) значительно превысят ожидания. Если ранее прогнозировались на уровне 80 млрд иен или 544 млн долларов, то сейчас они оцениваются в рекордные 750 млрд иен или более 5 млрд долларов.

Планы по сокращению персонала, как утверждают источники NHK, связаны с неожиданным значительным снижением объемов продаж. Официальное заявление о массовом увольнении ожидается 13 мая в рамках презентации финансовых результатов Nissan.

В то же время, популярные кроссоверы Nissan активно поставляются в Россию через параллельный импорт. Например, на сегодняшний день на некоторых интернет-площадках доступно несколько десятков автомобилей Nissan X-Trail, стоимость которых начинается от 3 045 000 рублей за штуку.

Автор: Иван Бахарев

Источник

Nissan (146)

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