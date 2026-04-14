Nissan готовит ответ в «сложных условиях» европейского рынка: ставку делают на Juke и Leaf

Руководство Nissan подтвердило свою приверженность европейскому рынку и объявило о намерении увеличить продажи на треть, несмотря на признание Европы одним из самых сложных рынков мира. Об этом представители компании сообщили в интервью Auto Express.

Сегодня в штаб-квартире Nissan в Иокогаме состоялось мероприятие Nissan Vision, на котором были раскрыты планы по развитию модельного ряда, технологических решений и рыночных стратегий. Компания намерена инвестировать в разработку 45 новых моделей по всему миру, что на 11 моделей меньше, чем в текущем портфеле из 56 автомобилей. Такой шаг позволит ускорить выход новых автомобилей на рынок, повысить производственную гибкость и снизить издержки за счет использования унифицированных платформ.

Новые автомобили для Европы из Азии: флагманский электрокроссовер NX8 и обновленный X-Trail

Европа не входит в число приоритетных рынков для Nissan — основное внимание уделяется США, Китаю и Японии. Эти страны выделяются большими объемами продаж, высоким технологическим развитием и национальной лояльностью. Тем не менее, автомобили, разработанные для этих регионов, будут поставляться и в Европу. Как стало известно Auto Express, электрический внедорожник NX8, который производится в Китае совместно с Dongfeng, вскоре появится и на европейском рынке.

«Задача трех ключевых рынков — не только добиваться успеха на своих территориях, но и обеспечивать конкурентоспособными продуктами другие регионы, в особенности Европу», — отметил глава отдела разработки продукции Иван Эспиноса в беседе с Auto Express.

Примером такой стратегии является новый Nissan X-Trail, представленный на мероприятии Nissan Vision. Модель будет выпускаться в Японии, затем экспортироваться в США, где впервые получит гибридную силовую установку e-power, а затем поступит и на европейский рынок.



Статус Европы как неосновного рынка и поставки сюда моделей, разработанных глобальной инженерной сетью Nissan, являются сложившейся индустриальной реальностью, а не новой стратегией. Электрический кроссовер Nissan Ariya — яркий пример такого подхода. Иван Эспиноса подчеркнул, что компания не намерена предлагать европейцам неподходящие автомобили, однако отметил, что экономическая целесообразность возможна только при участии других крупных рынков.

Влияет ли стратегия на завод Nissan в Великобритании?

Новая стратегия не должна отразиться на работе завода Nissan Manufacturing UK (NMUK) в Сандерленде в ближайшей перспективе. Иван Эспиноса выразил уверенность в будущем крупнейшего производственного предприятия компании в Великобритании.