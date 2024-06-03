Nissan прекращает выпуск новых двигателей внутреннего сгорания

Автомобильная компания Nissan активно развивается в области электромобилей (EV). Фокусируясь на улучшении гибридной системы e-Power, производитель планирует постепенный переход к полностью электрической линейке.
Система e-Power, уникальная для Nissan, отличается от традиционных гибридов. Здесь бензиновые двигатели используются исключительно для зарядки батарей. По сравнению с обычными гибридами, где бензиновый двигатель работает в паре с электромоторами, в e-Power электромоторы являются основным источником энергии, а двигатель внутреннего сгорания выполняет вспомогательные функции, улучшая тем самым эффективность двигателя.
Несмотря на прекращение создания новых двигателей внутреннего сгорания, Nissan продолжает совершенствовать свои бензиновые и дизельные моторы. Эти действия соответствуют всё более строгим экологическим требованиям и способствуют постепенному переходу к электрификации.
Следует отметить, что решение Nissan о внедрении электрической технологии не предполагает мгновенного полного перехода к электрическим моделям.
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