"Где можно приобрести автомобили Nissan со значительными скидками?"

Автопроизводитель Nissan объявил о допустимости продажи своих автомобилей 2024 года выпуска с заметными скидками для покупателей. Основная цель инициативы – снизить запасы на складах перед запуском новых моделей, включая ожидаемый Nissan Kicks.

Официальные дилеры бренда получили разрешение на предоставление скидок в размере 10% на автомобили 2024 года. На определенные модели, такие как Nissan Armada второго поколения, покупатели могут рассчитывать на скидку до 15%, сообщает памятка, распространенная компанией.

Задержки с продажами у Nissan возникли через месяц после публикации положительных отчетов о продажах за первый квартал 2024 года. Рост продаж машин Nissan за первые три месяца года составил 8,5%. В свою очередь, 2023 год был отмечен увеличением объемов поставок на 22,2% по сравнению с предыдущим годом.

Напомним, недавно была представлена обновленная версия кроссовера X-Trail от Nissan под названием N-Trek, вдохновленная элементами природы. Подробности о новинке и ее цене были представлены в материалах журнала «Автоновости дня».