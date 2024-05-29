Nissan запрещает эксплуатацию старых моделей из-за опасных подушек безопасности Takata

Автопроизводитель Nissan выдал приказ о запрете на использование 20-летних автомобилей из-за дефектных подушек безопасности Takata, которые еще не были отремонтированы. Приказ затрагивает около 84 000 машин из 736 000 единиц, изначально отозванных из-за этой проблемы. Компания надеется, что этот новый приказ мотивирует оставшихся владельцев починить свои автомобили до того, как произойдет что-то ужасное.

В приказе просится владельцам определенных автомобилей Sentra 2002-2006 годов выпуска, внедорожников Pathfinder SUV 2002-2004 годов выпуска и Infiniti QX4 2002-2003 годов выпуска припарковать свои автомобили и записаться на бесплатное устранение неполадок. Nissan, как и другие автопроизводители, предпринимал несколько попыток связаться с владельцами. Он даже предлагает им бесплатную буксировку к дилерам.

На сегодняшний день подушки безопасности Takata унесли жизни 27 человек в США, включая одного человека, управлявшего Sentra 2006 года выпуска. Автопроизводители впервые начали отзывать автомобили с дефектными подушками безопасности Takata в 2013 году, что впоследствии привело к росту числа зараженных машин в следующие годы до 67 миллионов запалов в десятках миллионов автомобилей практически от каждого производителя, продаваемого в Америке.

В этих запалах подушек безопасности пропеллент, аммоний нитрат, может разлагаться со временем при воздействии длительных изменений температуры. Это разрушение может вызвать взрыв запала во время развертывания подушки безопасности, выбрасывая опасные осколки и обломки в салон. Старые автомобили особенно опасны, учитывая время, которое подушки безопасности провели без движения.

Nissan - не единственный автопроизводитель, который вынужден был выдать приказы о запрете на использование таких автомобилей. Toyota ранее в этом году опубликовала аналогичное предупреждение для нескольких моделей начала 2000-х годов. Fiat Chrysler Automobiles выдал приказ для Dodge Ram 2003 года в июле 2023 года после смерти человека в автомобиле.

Владельцы могут узнать больше о отзыве от Nissan и Infiniti. Они также могут ознакомиться с подробным списком затронутых автопроизводителей и автомобилей от Агентства национальной безопасности транспорта.

Получайте лучшие новости, обзоры, статьи и многое другое прямо в свой почтовый ящик ежедневно.

Подписаться

Дополнительную информацию можно получить, ознакомившись с нашей

Политикой конфиденциальности и Условиями использования.