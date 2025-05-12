Nissan планирует уменьшить свой мировой персонал на 15%

По последним данным, японская автомобильная компания Nissan продолжает бороться с финансовыми трудностями, начавшимися в 2024 году. После сокращения более 9 тысяч рабочих мест, снижения планов по производству автомобилей на 1 миллион единиц и продажи части акций Mitsubishi, компания сейчас планирует уволить около 20 тысяч сотрудников Nissan Motor Co, что составляет 15% глобального штата. Все это в рамках процесса реструктуризации бизнеса.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале финансового года операционная прибыль Nissan упала на 85%, а чистый убыток достиг 9,3 миллиарда иен (60,1 миллионов долларов). Тем не менее, на февраль 2025 года запланировано представление семи новых моделей Nissan, включая электроседан, электрохэтчбек, минивэн, сити-кар, кей-кар и пару кроссоверов. Вместе с этим планируется сократить операционные расходы на 2,6 миллиарда долларов и уменьшить расходы на исследования и разработку. Окончательное положение станет ясно после публикации ежегодного отчета компании 13 мая.