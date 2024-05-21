Nissan проверяет, как GT-R выглядит ночью, тестируя автомобиль под уличными фонарями

В следующий раз, когда вы увидите Nissan GT-R ночью, обратите внимание на краску. Кажется ли она особенной под уличными фонарями? Согласно автопроизводителю, так оно и должно быть.

Вспоминая о цветах GT-R в заявлении, опубликованном во вторник, Nissan отметил, что особое внимание уделяется тому, как GT-R выглядит в темноте. Конкретно, Nissan говорит, что цвета, такие как Midnight Purple и Bayside Blue, "оцениваются под уличными фонарями ночью, чтобы обеспечить великолепный вид тем, кто планирует выставить свое транспортное средство на ночных автомобильных шоу". Более того, Nissan утверждает, что GT-R - единственный автомобиль в своем ассортименте, который получает такое внимание.

Фото: Motor1.com

Довольно здорово, что такое внимание уделяется внешнему виду после наступления темноты. И хотя Nissan ясно указывает только на автомобильные шоу, ночная уличная сцена Японии, безусловно, не является секретом для кого-либо. На самом деле, знаменитый оттенок Bayside Blue R34 так назван в честь маршрута Bayshore в Токио; маршрут Wangan, который стал убежищем для уличных гонок по ночам в 1990-х годах.

Следующий год может быть последним для GT-R. Улучшенные механические узлы из Nismo Special Edition поступают в версии Premium Edition T-Spec и Track Edition. Кроме того, Premium Edition также получает синий интерьер, хотя мы не знаем, оценивается ли он также под уличными фонарями.

Фото: Motor1.com

Модельный год 2025 GT-R уже доступен в Японии. В Соединенных Штатах онлайн-конфигуратор компании все еще активен для моделей 2024 года, доступных в комплектациях Premium, T-Spec и Nismo. Bayside Blue все еще предлагается в комплектации Premium, а Midnight Purple - с комплектацией T-Spec.

Модель Nismo за $221 090, готовая к треку, предлагается в пяти цветах: Pearl White TriCoat, Solid Red, Jet Black Pearl, Super Silver QuadCoat и Stealth Gray. Увидим ли мы изменения для американского рынка к 2025 году, остается загадкой, но мы будем приятно удивлены (и чрезвычайно расстроены), если Nissan завершит производство GT-R без какого-либо особого юбилейного издания.