Nissan сокращает производство своего самого продаваемого автомобиля

Ниссан сократит производство моделей Rogue и Frontier. По оценкам, компания может сэкономить до 40 000 автомобилей к концу октября. Ниссан столкнулся с избыточными запасами в этом году.

Ниссан сообщил дилерам, что сократит выпуск Rogue и Frontier на 40 000 единиц в сентябре и октябре. Это решение компании направлено на снижение избыточных запасов, поскольку дилеры борются за увеличение продаж и прибыли, несмотря на то, что Rogue является самой продаваемой моделью бренда.

Продажи Rogue снизились за первые шесть месяцев года на 4,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи Frontier выросли на 17,1 процента, однако это не привело к достаточному снижению запасов для Ниссана, которые остаются выше среднего значения в отрасли и для самого Ниссана.

Согласно отчету Automotive News, Ниссан уведомил поставщиков в конце прошлого месяца о сокращении объемов производства на своих заводах в Смирне, Теннесси, и Кантоне, Миссисипи. Производство Rogue было сокращено с пяти до четырех дней в неделю, что будет продолжаться до конца октября. Производство Frontier также потеряло один день работы, но продлится до 31 марта.

В настоящее время ситуация в Ниссане далека от идеальной. В мае автопроизводитель призвал своих дилеров продавать автомобили с убытком, чтобы помочь сократить растущие запасы, поскольку компания приближалась к отметке в 100-дневный запас новых автомобилей. Этот шаг еще больше ухудшил прибыльность дилеров в этом году, но, кажется, он сработал, приблизив запасы компании к уровню конкурентов, хотя, очевидно, этого оказалось недостаточно.

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