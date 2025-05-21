Nissan может отказаться от использования чисто бензиновых двигателей в Великобритании, чтобы избежать крупных штрафов за низкий уровень эмиссий.

Новый исполнительный директор Nissan в Великобритании и бывший глава Vauxhall Джеймс Тейлор предложил перейти к продаже только гибридов e-Power и полностью электрических автомобилей, что может стать серебряной пулей для балансировки финансовой отчётности компании и соответствия всё более строгим нормам по нулевым выбросам (ZEV mandate).

На презентации нового электрического Nissan Micra мы спросили Тейлора, является ли гибридная система e-Power – вместо системы PHEV, которая в свою очередь обеспечивает гораздо более низкие показатели СО2 – ответом для клиентов, которые ещё не готовы полностью перейти на электромобили.

«Это действительно очень хороший вопрос, - сказал он. - Это то, над чем мне нужно поразмыслить в ближайшие недели – сможет ли это справиться с поставленной задачей на таком уровне? Я думаю, что да, но сейчас это своего рода трёхмерная головоломка в терминах того, что мы можем сделать. [e-Power] – большой шаг вперёд, и для тех, кто ещё не готов полностью перейти на электрические автомобили, это как раз то, что нужно».

«Это сводится к тому, что вы можете сделать в своем ассортименте продаж? Например, переходить только на e-Power? И затем переместить остальные более загрязненные углеродом машины в более низкий уровень CO2 - потому что то, что нам постоянно приходится делать, это сравнивать это с тем [общим] уровнем CO2. Каждую часть доступных выборов, которые нам нужно сделать для выполнения ZEV mandate, мы должны попытаться максимально оптимизировать», - сказал он.

Этот шаг, который может привести к прекращению производства определенных версий Nissan Juke, Qashqai и X-Trail в пользу моделей, работающих на хорошо зарекомендовавшей себя технологии e-Power, может привести к увеличению базовых цен на 23 процента. Например, стоимость Juke начального уровня в настоящее время составляет чуть более 24 000 фунтов стерлингов, в то время как самая дешевая версия e-Power стоит 29 575 фунтов стерлингов - с тем отличием, что гибрид поставляется с автоматической коробкой передач в стандартной комплектации и не доступен в самой дешевой комплектации Acenta Premium.

Продолжая использовать Juke в качестве примера, e-Power заявляет об улучшении экономии топлива почти на 30 процентов по сравнению с обычным бензиновым автоматом. Однако это позволило бы Nissan снизить выбросы паркового автопарка на 20 процентов.

Тейлор не назвал временные рамки или даже четкий ответ на вопрос о том, когда Nissan в Великобритании может прекратить производство своего ряда не-гибридных бензиновых двигателей, но с улучшенным Qashqai e-Power, запланированным на конец этого года, и новыми полностью электрическими моделями Leaf и Juke в перспективе, ответ на этот вопрос может быть уже ясен.