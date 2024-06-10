Nissan утверждает, что новый GT-R не будет полумерой в мире суперкаров.

Сегодняшний GT-R был запущен в 2007 году, но его дизайн еще старше. Помните концепт Skyline GT-R 2001 года? Хотя суперкары не следуют типичному 6-7-летнему жизненному циклу обычного автомобиля, «Годзилла» стара как мир. Пролистаем до 2024 года, и поколение R35 все еще не готово уйти на покой. Исполнительный директор Nissan предполагает, что старое шестицилиндровое чудо все еще остается в строю.

В интервью австралийскому журналу Drive, старший вице-президент Nissan пообещал «не делать недоделанный GT-R, это не в наших намерениях». Франсуа Баййй добавил, что автопроизводитель остается преданным созданию спортивных автомобилей, отметив, что он не пришел на работу в Nissan, чтобы строить минивэны. Впрочем, у компании есть модели для семейного использования, хотя ни одна из них не продается в Соединенных Штатах.

Появление R36 не предвидится в ближайшее время, так как руководитель компании утверждает, что технология электромобилей не готова к использованию в высокопроизводительных автомобилях. Франсуа Баййй намекнул на твердотельные аккумуляторы, которые не появятся до 2028 года. Прошлогодний революционный концепт Hyper Force с 1 341 лошадиной силой намекал на перспективы полностью электрического GT-R с передовой технологией батарей.

Отдельно вице-президент по двигателям Nissan в Европе преувеличил преимущества твердотельных аккумуляторов. В интервью Auto Express Мэтью Райт заявил, что они станут «игровым изменением», увеличив скорость зарядки и плотность энергии. Он также добавил, что твердотельные батареи решат одну из основных проблем современных электромобилей – вес. Установка меньшей батареи позволит уменьшить вес, что сделает революцию для такого высокопроизводительного автомобиля, как GT-R. Нынешняя модель варианта Nismo весит 3 865 фунтов и стоит 222 885 долларов.

Nissan начнет испытания прототипа электромобиля с твердотельными батареями в 2026 году, а серийная модель появится в 2028 году. Во главе «японского производителя» будет «японский автомобиль», но его личность на данный момент не разглашается. Реалистично ожидать, что новый GT-R не появится до 2029 или 2030 года. Предполагая, что нынешний автомобиль продержится до тех пор, R35 будет иметь 23 года к концу десятилетия.

Однако он может не выжить еще 5-6 лет. Японское издание Mag-X сообщило в марте, что 2025 год станет последним для нынешнего GT-R. Эту слуху добавляет заявление Nissan о ограниченном тираже 2025 GT-R в Японии. Если модель уйдет, это означает ли это многолетнее прекращение производства до готовности R36?

Тем временем продажи GT-R в США выросли на 584 процента в прошлом году. Хотя это звучит впечатляюще, было продано всего 390 автомобилей в 2023 году по сравнению с 57 штуками в предыдущем году. Было бы печально потерять эту модель без немедленной замены, особенно учитывая, что мы уже потеряли Audi R8. Lamborghini Huracan также скоро уйдет, но хотя бы у него будет гибридный V-8 наследник.